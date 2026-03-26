Υπερυπολογιστής βγάζει τις πιθανότητες που έχει ο Παναθηναϊκός να πετύχει το... θαύμα

Δείτε τις πιθανότητες που έχει ο Παναθηναϊκός να μην τερματίσει 4ος στα PlayOffs της SuperLeague.

Θαύμα... Μόνο έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί το ενδεχόμενο ο Παναθηναϊκός να τερματίσει πάνω από την 4η θέση στα PlayOffs, την οποία κατέλαβε με την λέξη της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, καθώς η διαφορά των 8 βαθμών από τον ΠΑΟΚ και των 9 από τον Ολυμπιακό, δύσκολα μπορεί να καλυφθεί.

Για να γίνει κατανοητό το πόσο απίθανο είναι αυτό το σενάριο να πάρει σάρκα και οστά, αρκεί μόνο να επισημάνουμε οτι οι «πράσινοι» θα πρέπει να κάνουν το σχεδόν τέλειο, να πάρουν περίπου 15 από τους 18 διαθέσιμους βαθμούς, την ώρα που ο «δικέφαλος» θα πρέπει να έχει περιοριστεί στους 6. Με οτιδήποτε παραπάνω από αυτό, το «τριφύλλι» δεν θα μπορεί να ελπίζει σε κάτι, καθώς δεν θα έχει περιθώρια για άλλες απώλειες πέρα από μία ισοπαλία.

Μάλιστα ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data, αφού ανέλυσε τα 10.000 δεδομένα, έβγαλε και τις πιθανότητες που έχει ο Παναθηναϊκός για κάθε μία από τις 4 θέσεις που έχει ακόμα μαθηματικές ελπίδες.

Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, το ενδεχόμενο να βγει 4ος, όχι απλά είναι το πιο πιθανό, αλλά είναι σχεδόν σίγουρος, με ποσοστό 92,2%. Το σενάριο της 3η θέσης έχει 6,7%, ενώ για την 1η και την 2η θέση, πέφτει στο 0,1%.

