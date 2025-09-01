Η διαφορά της εικόνας στα δύο ημίχρονα του Παναθηναϊκού και οι παράγοντες που την επηρέασαν

Το εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο που δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί όσο θα ήθελε ο Παναθηναϊκός, η εικόνα που άλλαξε άρδην στο δεύτερο και οι παράγοντες που οδήγησαν εκεί.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με το... αριστερό τις υποχρεώσεις του στην Stoiximan Superleague, αφού αναδείχθηκε ισόπαλος με 1-1 κόντρα στον Λεβαδειακό στην Λεωφόρο χάρη σε γκολ που δέχθηκε από τον πρώην παίκτη του Μπένιαμιν Βέρμπιτς στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Οι «πράσινοι» του Ρουί Βιτόρια παρουσίασαν δύο πολύ διαφορετικά πρόσωπα στα δύο ημίχρονα του αγώνα. Έκαναν ένα πολύ καλό πρώτο μέρος εκμεταλλευόμενοι και την ψυχολογία που τους έδωσε το γρήγορο γκολ που πέτυχε με το ωραίο του τακουνάκι ο Τζούρισιτς μόλις στο 1ο λεπτό του αγώνα.

Στο δεύτερο όμως η εικόνα της ομάδας του Πορτογάλου τεχνικού άλλαξε άρδην έχοντας χάσει την επιθετικότητα και την ενέργεια του πρώτου 45λεπτου, κάτι που οδήγησε στην κατακόρυφη πτώση της δημιουργίας της και τελικά στην «τιμωρία» της με το γκολ που πέτυχε ο Λεβαδειακός.

Η εξαιρετική επίδοση του πρώτου μέρους

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο παιχνίδι αποφασισμένος να το τελειώσει νωρίς. Το γκολ που ήρθε στο 1ο λεπτό με το γκολ που σημείωσε ο Τζούρισιτς με το τακουνάκι που έκανε αλλάζοντας την πορεία της μπάλας στο σουτ του Καλάμπρια ανέβασε ακόμη περισσότερο ψυχολογικά τους «πρασίνους».

Ακολούθησε μία πραγματική «καταιγίδα». Το «τριφύλλι» τελείωσε το πρώτο μέρος έχοντας καταγράψει 16 τελικές, εκ των οποίων κατέληξε στην εστία μόλις μία, το γκολ. Υπήρχαν βέβαια και ακόμη δύο τελικές, που ναι μεν πιάνονται εκτός εστίας, όμως η μπάλα κατέληξε στο δοκάρι. Πρώτα με την κεφαλιά του Τσέριν στο 13' κι ένα δεκάλεπτο αργότερα με την κεφαλιά του Τουμπά.

Παρά την ομοβροντία τελικών, ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να σκοράρει άλλο γκολ βγαίνοντας και πάλι μείον στο ισοζύγιο της αξίας των τελικών του (xG) και των γκολ που τελικά σημείωσε.

Το νωθρό δεύτερο μέρος που... έκανε τη ζημιά

Η εξαιρετική αυτή εμφάνιση του πρώτου μέρους χρειάστηκε την κατανάλωση και μεγάλων αποθεμάτων ενέργειας, τα οποία ήταν ήδη επηρεασμένα από το γεγονός πως η ομάδα είχε δώσει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι την Πέμπτη στην Σαμψούντα.

Ο Ρουί Βιτόρια αντιλαμβανόμενος πως η κούραση θα έκανε την εμφάνισή της αργά ή γρήγορα θέλησε να τραβήξει το πόδι από το γκάζι και να βάλει την ομάδα του σ' ένα διαφορετικό. Οι «πράσινοι» ναι μεν ήθελαν το δεύτερο γκολ που θα καθάριζε το παιχνίδι, όμως πλέον ήθελαν να το ψάξουν με περισσότερη σύνεση και υπομονή και όχι με την ορμή του πρώτου μέρους, την οποία δεν θα ήταν σε θέση να υποστηρίξουν σε ολόκληρο το παιχνίδι.

Όταν τα σημάδια της κατάστασης αυτής που περιγράφουμε άρχισαν να γίνονται εμφανή, τότε χρειαζόταν η παρέμβαση από τον πάγκο, με τον Πορτογάλο τεχνικό όμως να μην έχει στην διάθεσή του τα εργαλεία που θα ήθελε λόγω του τάιμινγκ του αγώνα ειδικά στον χώρο του κέντρου.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε έχοντας ακριβώς την ίδια τριάδα με το ματς της Σαμψούντας και όταν αποφασίστηκε να γίνουν αλλαγές για να φρεσκαριστεί η μεσαία γραμμή, αλλά με κάποιον δημιουργικό παίκτη, ώστε η ομάδα να συνεχίσει να προσπαθεί να βρει ένα δεύτερο γκολ, στον πάγκο υπήρχαν δύο λύσεις. Ο άγουρος ακόμη Μπρέγκου και ο Ρενάτο Σάντσες, που χθες έπαιξε τα πρώτα του λεπτά με την πράσινη φανέλα.

Κοινώς ο Ρουί Βιτόρια δεν είχε στην διάθεσή του ένα ετοιμοπόλεμο χαφ είτε στο «8» είτε στο «10» για να φρεσκάρει την ομάδα το οποίο είναι αποτέλεσμα της καθυστέρησης που υπήρξε στην εύρεση αντικαταστατών για τους Μαξίμοβιτς και Ουναΐ. Κι αν στην πρώτη ο χρόνος ήταν λιγότερος, στην δεύτερη το κλαμπ «πλήρωσε» την απόφασή του να περιμένει όσο γίνεται τον Μαροκινό σταρ.

Προφανώς αντίστοιχη κούραση υπήρχε και σε παίκτες σε άλλες θέσεις, όπως στον Καλάμπρια, που έπαιξε για πρώτη φορά φέτος βασικός, χωρίς να έχει κάνει προετοιμασία ή και στον Τετέ και τον Τζούρισιτς, με τον πρώτο να αντιμετωπίζει προβλήματα από την πλευρά στο φινάλε του αγώνα, από την οποία δέχθηκαν οι «πράσινοι» και το γκολ. Οι δύο τελευταίοι ήταν από κείνους που αποχώρησαν ως αλλαγή.

Σίγουρα το πρώτο μέρος ήταν πολύ ενθαρρυντικό για τον Παναθηναϊκό από πλευράς δημιουργίας, γιατί μην ξεχνάμε πως αναμένεται ακόμα να προστεθούν στην επιθετική λειτουργία της ομάδας και οι Ντέσερς και Ταμπόρδα, που θα δώσουν επιπλέον ποιότητα στο τελευταίο τρίτο σε δημιουργία και εκτέλεση. Αν ήταν πιο τυχεροί οι «πράσινοι» μπορεί να απέφευγαν την χθεσινή γκέλα, αν είχαν βάλει ένα γκολ ακόμη που δικαιούταν ή δεν είχε μπει το γκολ του Βέρμπιτς.

Όμως το ποδόσφαιρο συνηθίζει να εκθέτει τις αδυναμίες σου και να σε τιμωρεί με τον δικό του τρόπο, όταν δεν κάνεις κάτι σωστά είτε αναφορικά με τον τρόπο που το πράττεις είτε με τον χρόνο.