Στην Αθήνα θ' αφιχθεί το μεσημέρι της Δευτέρας ο Ντάνιελ Ποντένσε, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Ο Ντανιέλ Ποντένσε ετοιμάζεται να ολοκληρώσει τη μεγάλη επιστροφή του στον Ολυμπιακό, με τους Πειραιώτες να μετρούν αντίστροφα για να τον δουν ξανά να φορά την ερυθρόλευκη φανέλα.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ αναμένεται να αφιχθεί στην Αθήνα τη Δευτέρα (1/9) στις 13:45, ώστε να ενσωματωθεί άμεσα στην ομάδα των νταμπλούχων Ελλάδας.

Ο Ποντένσε θα τεθεί, λοιπόν, στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ πρόθεση του Ολυμπιακού είναι, φυσικά, να τον δηλώσει και στη λίστα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Champions League.