Βιτόρια: «Έπρεπε να τελειώσουμε το ματς, ο αντίπαλος το πίστεψε και τα κατάφερε» (vid)
Γκέλα με το καλημέρα για τον Παναθηναϊκό με τους «πράσινους» στο πρώτο τους φετινό παιχνίδι στην Super League κόντρα στον Λεβαδειακό να μην μπορούν να κερδίσουν με το 1-1 να είναι το τελικό αποτέλεσμα. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Ρουί Βιτόρια μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλοί, έπρεπε να τελειώσουμε το ματς και μετά να το διαχειριστούμε. Στο 2ο μέρος άλλαξε η εικόνα, με κάποιους ποδοσφαιριστές που δεν είχαν ρυθμό και κάποιους με πολλά παιχνίδια και κούραση. Επρεπε να έχουμε τελειώσει το ματς. Δεν γίνεται να μην τον τελειώνεις με αυτές τις ευκαιρίες. Ο αντίπαλος το πίστεψε και τα κατάφερε. Μας κόστισε αυτό, πιστέψαμε πως θα μπορούσαμε να πάρουμε τη νίκη».
