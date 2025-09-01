ΠΑΟΚ - Ατρόμητος 1-0: Τα highlights της αναμέτρησης
Το γκολ του Πέλκα και τα καλύτερα στιγμιότυπα από την αναμέτρηση ΠΑΟΚ - Ατρόμητος 1-0.
Ο Ατρόμητος ζόρισε πολύ τον ΠΑΟΚ, αλλά έμεινε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου με δέκα παίκτες και παρά την καλή αμυντική του τακτική, ηττήθηκε 1-0 με το γκολ του Δημήτρη Πέλκα.
Ο διεθνής μεσοεπιθετικός μπήκε αλλαγή και στην 20ή τελική του ΠΑΟΚ σ' εκείνο το σημείο (στο 73') άνοιξε το σκορ, έπειτα από ασίστ του Οζντόεφ.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης ΠΑΟΚ - Ατρόμητος
@Photo credits: INTIME, Γιάννης Μωϋσιάδης
