Οι ατάκες του Δημήτρη Πέλκα μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ατρόμητου για τους Ζαφείρη, Γιαννούλη.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ατρόμητου με 1-0, με το γκολ του Δημήτρη Πέλκα, ο οποίος στις δηλώσεις του μετά το ματς αναφέρθηκε στην πίεση που άσκησε στον συμπαίκτη του στην εθνική και πλέον και στον Δικέφαλο, Χρήστο Ζαφείρη.

Δεν ξέχασε, όμως και τον κολλητό του τον Γιαννούλη, ο οποίος τραυματίστηκε στο ματς της Άουγκσμπουργκ το Σάββατο και θα λείψει από τις αναμετρήσεις της Εθνικής με Λευκορωσία και Δανία.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πέλκας: «Ήμασταν καλύτεροι, πιέζαμε, είχαμε ευκαιρίες. Μας βοήθησε και ότι ο Ατρόμητος έμεινε με δέκα. Ξέραμε ότι θα ήταν διαφορετικά ματς σε σχέση με τη Ριέκα. Στις πρεμιέρες και στα πρώτα ματς βλέπουμε μία δυσκολία από τις ομάδες να νικήσουν. Κάναμε το «2 στα 2», πήραμε την πρόκριση και όλα καλά.

Προσπαθούμε να επιβάλουμε το παιχνίδι μας. Στο ευρωπαϊκό ματς, η Ριέκα είχε πολλούς ανοιχτούς χώρους, σήμερα ήταν πιο σφιχτός ο Ατρόμητος, όπως όλες οι ομάδες του κυρίου Βόκολου, που είναι πολύ καλές αμυντικά.

Στο ποδόσφαιρο όλοι συμμετέχουν και σε άμυνα και επίθεση. Είναι συνολικό. Είμαστε χαρούμενοι που κρατήσαμε και ανέπαφη την εστία μας και αυτό είναι ο δρόμος για να προχωρήσουμε.

Είναι ακόμα αρχή, η ομάδα πρέπει να βελτιωθεί αρκετά. Δεν έχουμε παίξει ακόμα αυτό που μπορούμε. Υπάρχει αλλαγή από πέρσι, παραπάνω δίψα, το βλέπεις από την προετοιμασία. Όταν παίρνεις το πρωτάθλημα την επόμενη χρονιά έχεις λίγα σκαμπανεβάσματα. Όταν κάνεις μία επιτυχία πρέπει να δουλεύεις παραπάνω».

Για την Εθνική: «Είμαι πολύ χαρούμενος για την κλήση, αλλά έχω μία μικρή στενοχώρια, γιατί ο καλύτερός μου φίλος ο Γιαννούλης) χτύπησε χθες».

Για Ζαφείρη: «Είπα στον Ζαφείρη,"τελείωνε κι έλα", του έστελνα συνεχώς μηνύματα».