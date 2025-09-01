Λουτσέσκου: «Θα πιω ένα ποτήρι κρασί για 200 παιχνίδια στον ΠΑΟΚ και θα θυμηθώ τις αμέτρητες όμορφες στιγμές»

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου έπλεξε το εγκώμιο των παικτών του και ανέφερε πως συμπληρώνοντας 200 παιχνίδια στον πάγκο των «ασπρόμαυρων» θα πιει ένα ποτήρι κρασί και θα θυμηθεί τις αμέτρητες όμορφες στιγμές που έχει ζήσει με τους «ασπρόμαυρους».

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να επικρατήσει με 1-0 του Ατρομήτου με τον Ραζβάν Λουτσέσκου μιλώντας στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου να αναφέρει τα εξής:

Για το πως είδε το φετινό καλοκαίρι: «Είναι μία πολύ καλή περίοδος για μας. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Αύριο ξεκινάει η διακοπή. Τους έδωσα συγχαρητήρια, για την προσπάθειά τους, για τις αντιδράσεις τους, την βελτίωσή τους, την ενότητά τους στο γήπεδο αλλά και εκτός γηπέδου. Αυτός είναι ο τρόπος να προχωρήσουμε μπροστά. Αυτά τα παιχνίδια, ακόμα και αν το αποτέλεσμα είναι «χαμηλό» για τις ευκαιρίες που είχαμε, δίνουν αυτοπεποίθηση στην ομάδα».

Για τις αλλαγές του που έδωσαν... λύση: «Θα έλεγα πως πρώτα από όλα είναι η θέληση του καθενός να δουλέψει για την ομάδα. Δεύτερον και πιο σημαντικό, σε αυτές τις αποφασιστικές καταστάσεις, ο καθένας καταλαβαίνει ότι τα παιχνίδια ξεκινούν στο πρώτο σφύριγμα και τελειώνουν με το τελευταίο. Οι παίκτες αντιλαμβάνονται πως άλλοι ξεκινούν και άλλοι τελειώνουν το παιχνίδι.

Πριν από δύο χρόνια θυμάμαι ότι υπήρχαν ματς που κάναμε 8-9 αλλαγές από ματς σε ματς. Οι παίκτες τότε ένιωθαν ενθουσιασμό για αυτό που κάναμε. Θυμάμαι παιχνίδια πολλά που γυρίσαμε το μομέντουμ από τους παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο. Το παιχνίδι στην Αμπερντίν πχ. Μία διαδικασία που είχαν όλοι τον ίδιο ενθουσιασμό. Πέρσι δεν υπήρχε αυτό. Υπήρχε γκρίνια. Φέτος είναι τελείως διαφορετικά αυτό νιώθουμε από την αρχή της προετοιμασίας. Οι ποδοσφαιριστές μπαίνουν με θετικότητα στο γήπεδο, πράγμα σημαντικό για την εξέλιξη».

Για το τι έφταιξε σήμερα και ο ΠΑΟΚ και έπρεπε να σκοράρει στην 20η του τελική: «Η κλασσική... αρνητικότητα αυτού του μέρους. Ζείτε με τοξικότητα και αρνητικότητα. Αυτή είναι η ζωή, ζήστε την εδώ που είστε. Τίποτα δεν πήγε λάθος. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε με αρνητικότητα. Μιλώντας για το σημερινό παιχνίδι, το να αντιμετωπίζεις μία ομάδα προετοιμασμένη πίσω από την μπάλα, πρέπει να συμβούν πράγματα όπως π.χ. το γρήγορο γκολ με τη Ριέκα. Αυτό που είπα και πριν. Οι παίκτες που ξεκινούν «κουράζουν» τους αντιπάλους και αυτοί που μπαίνουν θα εκμεταλλευτούν τα λάθη και την κούραση των αντιπάλων. Αυτό είπα στους ποδοσφαιριστές και αυτό θα πρέπει να κρατήσουμε στη συνέχεια».

Για τα 200 παιχνίδια του με τον ΠΑΟΚ: «Ευχαριστώ για την πληροφορία. Θα πιώ να ποτήρι κρασί και θα θυμηθώ όλη αυτή την περίοδο που περνάω στον ΠΑΟΚ με αμέτρητες όμορφες στιγμές».

Για το σε ποιον τομέα θα ήθελε να δει βελτιωμένο τον ΠΑΟΚ μετά την διακοπή: «Δεν ξέρω μπορεί να είναι κάποιος άλλος προπονητής (σ.σ. χιούμορ). Είμαι ικανοποιημένος γιατί είναι μία διαδικασία συνεχούς δουλειάς. Θα παίξουμε διαφορετικά παιχνίδια, παιχνίδια που δεν θα παράγουμε πολύ. Είμαστε μία ομάδα που παράγουμε πολύ και θα έρθουν οι στιγμές που θα σκοράρουμε νωρίς και θα είναι διαφορετικά τα πράγματα.

Nομίζω μετά τη διακοπή θα δούμε και βελτιωμένους τους παίκτες. Ο Πέλκας πχ έχει περιθώριο να φτάσει στο πικ των δυνατοτήτων του, όπως και ο Ιβάνουσετς. Πρέπει να προσαρμοστεί. Ο Γιακουμάκης πρέπει να βελτιωθεί στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης και να συνδεθεί με τους συμπαίκτες του. Έχει αυτά που... αγαπώ πολύ σαν στοιχεία. Ο Τέιλορ έκανε ένα καλό παιχνίδι, ειδικά αν το συγκρίνουμε με την περσινή σεζόν, που ο Μπάμπα δεν είχε κάποιον να τον «ξεκουράσει». Πρέπει να κρατήσουμε την ενότητα και τη δουλειά. Ο Μαντί είναι ένας παίκτης που κουβαλάει προβλήματα αυτή την περίοδο. Ρίσκαρε να παίζει τόσο καιρό, αλλά είναι πράγματα που θα βελτιωθούν και θα μας βοηθήσουν στη συνέχεια».