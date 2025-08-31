Νίκολιτς: «Είμαι ικανοποιημένος στο 50%, το τρίποντο μετράει»
Η ΑΕΚ με σκόρερ τον Φραντζί Πιερό επικράτησε του Αστέρα AKTOR στη Νέα Φιλαδέλφεια με 1-0 και έκανε το 2Χ2 στην τρέχουσα Stoiximan Super League.
Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς και στάθηκε στη σημασία του αποτελέσματος παρά την κούραση.
Oι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς
«Πολύ σημαντικοί οι 3 βαθμοί, πρέπει να είμαι ρεαλιστικός μετά την ενέργεια που ξοδέψαμε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, είχαμε σταθερότητα, δεν δώσαμε τίποτα στον αντίπαλο, συνήθως δεν μου αρέσει το 1-0 αλλά όταν η ενέργεια δεν υπάρχει, είμαι ικανοποιημένος στο 50% αλλά οι τρεις βαθμοί είναι σημαντικοί κι αυτό είναι που μετράει.
Βελτιωνόμαστε, σίγουρα, είμαστε σταθεροί αλλά σίγουρα υπάρχει χώρος για βελτίωση, σε 8 επίσημα παιχνίδια έχουμε 5 νίκες και 3 ισοπαλίες, υπάρχει πολύς χώρος για πρόοδο, είμαστε στα τέλη Αυγούστου, είμαστε ικανοποιημένοι».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.