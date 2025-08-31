Νίκολιτς: «Είμαι ικανοποιημένος στο 50%, το τρίποντο μετράει»

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Αστέρα Τρίπολης στη Νέα Φιλαδέλφεια με 1-0.

Η ΑΕΚ με σκόρερ τον Φραντζί Πιερό επικράτησε του Αστέρα AKTOR στη Νέα Φιλαδέλφεια με 1-0 και έκανε το 2Χ2 στην τρέχουσα Stoiximan Super League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς και στάθηκε στη σημασία του αποτελέσματος παρά την κούραση.

Oι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

«Πολύ σημαντικοί οι 3 βαθμοί, πρέπει να είμαι ρεαλιστικός μετά την ενέργεια που ξοδέψαμε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, είχαμε σταθερότητα, δεν δώσαμε τίποτα στον αντίπαλο, συνήθως δεν μου αρέσει το 1-0 αλλά όταν η ενέργεια δεν υπάρχει, είμαι ικανοποιημένος στο 50% αλλά οι τρεις βαθμοί είναι σημαντικοί κι αυτό είναι που μετράει.

Βελτιωνόμαστε, σίγουρα, είμαστε σταθεροί αλλά σίγουρα υπάρχει χώρος για βελτίωση, σε 8 επίσημα παιχνίδια έχουμε 5 νίκες και 3 ισοπαλίες, υπάρχει πολύς χώρος για πρόοδο, είμαστε στα τέλη Αυγούστου, είμαστε ικανοποιημένοι».