Με κεφαλιά του Πιερό στο 38' η ΑΕΚ νίκησε πιο εύκολα απ΄ ότι δείχνει το τελικό σκορ με 1-0 τον Αστέρα AKTOR και έφτασε στη διακοπή του πρωταθλήματος με έξι βαθμούς κι ανέπαφη την εστία της.

Ο Πιερό βρήκε δίχτυα μετά από έξι μήνες και η ΑΕΚ με το γκολ του Αϊτινού φορ από το 38' έκαμψε πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 1-0 την αντίσταση του Αστέρα AKTOR κάνοντας το 2/2 στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος και κρατώντας ξανά ανέπαφη την εστία της. Η Ένωση μπορεί να μην είχε την ενέργεια άλλων αγώνων μετά και τη ρεβάνς της Πέμπτης κόντρα στην Άντερλεχτ, ωστόσο θα μπορούσε να είχε βρει κι άλλο ένα γκολ για να πάρει μια πιο καθαρή νίκη απέναντι στους Αρκάδες που ήταν πειθαρχημένοι, αλλά όχι απειλητικοί.

ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης: Έτσι ξεκίνησαν

Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε τελικά σε λιγότερες αλλαγές στην ενδεκάδα της ΑΕΚ κάνοντας συγκεκριμένα τρεις αλλαγές προσώπων σε σχέση με το αρχικό σχήμα που είχε παρατάξει απέναντι στην Άντερλεχτ. Ο Στρακόσα ήταν στην εστία, ο Πένραϊς πήρε φανέλα βασικού στο αριστερό άκρο της άμυνας, όπως και ο Βίντα πλάι στον Μουκουντί στο δίδυμο των στόπερ, ενώ ο Ρότα διατηρήθηκε δεξιά. Οι Μαρίν και Πινέδα ξεκίνησαν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Κοϊτά αριστερά, τον Ελίασον δεξιά και τον Μάνταλο πίσω από τον προωθημένο Πιερό. Για τον Αστέρα Τρίπολης ο Σάββας Παντελίδης επέλεξε τον Παπαδόπουλο στην εστία, τους Σιλά, Σίπτσιτς, Καστάνιο και Άλχο στην τετράδα της άμυνας, τους Μούμο και Έντερ στον χώρο του κέντρου και τους Εμμανουηλίδη, Μπαρτόλο, Καλτσά πίσω από τον προωθημένο Μακέντα.

Ο Πιερό έσπασε την... κατάρα και έδωσε το προβάδισμα στην ΑΕΚ

Η ΑΕΚ στα πρώτα λεπτά του ματς έδωσε χώρο στον Αστέρα Τρίπολης, χωρίς ωστόσο να απειλείται. Αυτό που δεν είχε η Ένωση απέναντι στους καλά στημένους στον αγωνιστικό χώρο Αρκάδες ήταν ένταση και ταχύτητα. Μια κεφαλιά του Βίντα στο 7' πέρασε πάνω από τα δοκάρια, ενώ λίγο αργότερα στο 14' ο Μάνταλος νίκησε σε τετ-α-τετ τον Παπαδόπουλο έπειτα από κάθετη του Μαρίν, ωστόσο σωστά το σημαιάκι σηκώθηκε για οφσάιντ. Μετά το πρώτο τέταρτο οι κιτρινόμαυροι άρχισαν να επιβάλουν τον ρυθμό τους έχοντας τεράστια ευκαιρία στο 24' με τον Ελίασον να τροφοδοτεί τον Κοϊτά και τον Καστάνιο να διώχνει πάνω στη γραμμή το πλασέ του Μαυριτανού μεσοεπιθετικού.

Η ΑΕΚ δεν είχε... σπιρτάδα μεσοεπιθετικά κόντρα στον πειθαρχημένο Αστέρα Τρίπολης, αλλά οι κιτρινόμαυροι κατάφεραν να εκμεταλλευτούν μια στατική μπάλα για να πάρουν το προβάδισμα. Οι Αρκάδες στο 37' στην αντεπίθεση δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν το πλασέ του Μπαρτόλο που μπλόκαρε ο Στρακόσα και στο αμέσως επόμενο λεπτό η Ένωση πήρε κεφάλι στο σκορ. Ο Μάνταλος στην ημέρα των γενεθλίων του βρήκε το κεφάλι του Πιερό με εκτέλεση κόρνερ και ο Αϊτινός φορ νικώντας στον αέρα τον Σίπτσιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 στο 38'. Ήταν το πρώτο γκολ του Πιερό μετά από έξι μήνες, σπάζοντας την... κατάρα και πανηγυρίζοντας το δυναμικά μπροστά στο πέταλο.

Η ΑΕΚ διατήρησε το 1-0 και έκανε το απόλυτο στις πρώτες δύο αγωνιστικές

Η ΑΕΚ με την έναρξη του δευτέρου μέρους άγγιξε και δεύτερο γκολ. Στο 49' ο Πένραϊς ζύγισε το πόδι του, σέντραρε, ο Μάνταλος πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Σίπτσιτς έσωσε τον Αστέρα διώχνοντας την μπάλα η οποία είχε τροχιά προς τα δίχτυα. Η Ένωση άρχισε να αποδίδει πολύ όμορφο ποδόσφαιρο συνεργασιών και στο 58' έφτασε μια ανάσα από το δεύτερο γκολ. Ο Ελίασον έφερε την μπάλα γλυκά μέσα στην περιοχή και ο Πιερό έβαλε την προβολή, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο του Παπαδόπουλου.

Οι κιτρινόμαυροι συνέχιζαν να ψάχνουν το δεύτερο γκολ που θα τους έδινε στέρεες βάσεις, με τον Νικολιτς να ρίχνει στο τελευταίο εικοσάλεπτο Κουτέσα και Γιόβιτς παίζοντας με δύο φορ μπροστά σε καθαρό 4-4-2, κάτι που έκανε και ο Παντελίδης αμέσως μετά με τις αλλαγές του για τον Αστέρα. Στο 77' ο Πινέδα έστρωσε στον Κουτέσα, αλλά ο Παπαδόπουλος έβγαλε εντυπωσιακά σε κόρνερ την οβίδα του Ελβετού εξτρέμ, με την ΑΕΚ να κάνει διαχείριση του υπέρ της σκορ. Ο Αστέρας, όπως ήταν αναμενόμενο, προσπάθησε στο τελευταίο δεκάλεπτο να βγει μπροστά για να «κλέψει» κάτι από το ματς, αλλά δεν μπόρεσε να δημιουργήσει φάση απέναντι στην καλά οργανωμένη κιτρινόμαυρη άμυνα, με την ΑΕΚ να κρατάει το 1-0 κάνοντας το 2/2 στο πρωτάθλημα.

MVP: Ο Πιερό. Επέστρεψε στα γκολ μετά από έξι μήνες και με το δικό του τέρμα έκρινε τη νίκη για την ΑΕΚ. Ο Αϊτινός φορ ήταν μέσα στις φάσεις, ενώ είχε και το δοκάρι.

Στο ύψος τους: Ο Μάνταλος στη μέρα των γενεθλίων του... κέρασε ασίστ, ενώ το παιχνίδι περνούσε συχνά από τα πόδια του. Άψογος στην άμυνα για ακόμα ένα ματς ο Μουκουντί, αλλά και ο Βίντα ήταν σταθερότατος.

Αδύναμος κρίκος: Ο Έντερ δεν μπόρεσε δημιουργικά να δώσει κάτι στον άξονα για τον Αστέρα και έγινε αλλαγή στο δεύτερο μέρος.

Η γκάφα: Ο Σίπτσιτς που νικήθηκε από τον Πιερό στη φάση του γκολ της ΑΕΚ.

Το στραγάλι: Ο Τσακαλίδης δεν είχε κάποια δύσκολη φάση στο παιχνίδι κάνοντας μια καλή διαιτησία.

Το ταμείο του Gazzetta: Το ζητούμενο για την ΑΕΚ μετά τη νίκη επί του Πανσερραϊκού στην πρεμιέρα και τη νίκη-πρόκριση επί της Άντερλεχτ ήταν να πάρει ακόμα ένα τρίποντο στην έδρα της και να πάει με το απόλυτο ήρεμη στη διακοπή. Και τα κατάφερε πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 1-0. Η Ένωση δεν απειλήθηκε από τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος ήταν πειθαρχημένος τακτικά, όμως δεν μπόρεσε να δημιουργήσει κινδύνους με τους κιτρινόμαυρους να κάνουν διαχείριση του σκορ στο δεύτερο μέρος.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πένραϊς, Μουκουντί, Βίντα, Ρότα, Μαρίν (69' Γιόβιτς), Πινέδα, Κοϊτά (69' Κουτέσα), Ελίασον, Μάνταλος, Πιερό (86' Λιούμπισιτς)

Αστέρας Τρίπολης (Σάββας Παντελίδης): Παπαδόπουλος, Σιλά, Σίπτσιτς (86' Ιβάνοφ), Καστάνιο, Άλχο, Εντερ (62' Γιαμπλόνσκι), Μούμο, Εμμανουηλίδης (71' Χαραλαμπόγλου), Μπαρτόλο, Καλτσάς (62' Μεντιέντα), Μακέντα (86' Τζοακίνι)