Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την αποστολή για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, με τον 16χρονο επιθετικό Βαγγέλη Πάλιουρα να βρίσκεται μέσα στις επιλογές.

Ο Ατρόμητος αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ την Κυριακή (31/8) στην Τούμπα με τον Τσιλούλη, όπως είναι γνωστό, να είναι η μοναδική απουσία για τους Περιστεριώτες.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην αποστολή του Ατρόμητου βρίσκεται και ο 16χρονος επιθετικός Βαγγέλης Πάλιουρας, ο οποίος το καλοκαίρι υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο.

Ο Πάλιουρας έκανε προπονήσεις με την πρώτη ομάδα όλη την εβδομάδα και ο Λεωνίδας Βόκολος τον πήρε στην αποστολή.

Η αποστολή του Ατρόμητου: Κοσέλεφ, Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Κίνι, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Μανσούρ, Ουρόνεν, Παπαδόπουλος, Αμπαρτζίδης, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Καραμάνης, Παλμεζάνο, Μπάτος, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Τζοβάρας, Οζέγκοβιτς, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ, Πάλιουρας.