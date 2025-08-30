Ατρόμητος: Στην αποστολή για Τούμπα ο 16χρονος Βαγγέλης Πάλιουρας
Ο Ατρόμητος αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ την Κυριακή (31/8) στην Τούμπα με τον Τσιλούλη, όπως είναι γνωστό, να είναι η μοναδική απουσία για τους Περιστεριώτες.
Αξίζει να σημειωθεί πως στην αποστολή του Ατρόμητου βρίσκεται και ο 16χρονος επιθετικός Βαγγέλης Πάλιουρας, ο οποίος το καλοκαίρι υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο.
Ο Πάλιουρας έκανε προπονήσεις με την πρώτη ομάδα όλη την εβδομάδα και ο Λεωνίδας Βόκολος τον πήρε στην αποστολή.
Η αποστολή του Ατρόμητου: Κοσέλεφ, Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Κίνι, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Μανσούρ, Ουρόνεν, Παπαδόπουλος, Αμπαρτζίδης, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Καραμάνης, Παλμεζάνο, Μπάτος, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Τζοβάρας, Οζέγκοβιτς, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ, Πάλιουρας.
