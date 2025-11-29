Η αποστολή του Αστέρα Τρίπολης για τον αγώνα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (30/11, 17:00).

Ο Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Κρις Κόουλμαν δεν μπορεί να υπολογίζει στον Καλτσά, ο οποίος αποβλήθηκε στο φινάλε του αγώνα με τον Παναιτωλικό, ενώ ο πρώην «Περιστεριώτης» Πομόνης δηλώθηκε να εκτίσει την ποινή του για τη συμπλήρωση καρτών στο ματς με την πρώην ομάδα του.

Από εκεί και πέρα εκτός παραμένουν οι τραυματίες Άλχο και Τσίκο.

Η αποστολή του Αστέρα AKTOR

Παπαδόπουλος, Τσιντώτας, Αγγελίδης, Ιβάνοφ, Σίπτσιτς, Σιλά, Τριανταφυλλόπουλος, Καστάνιο, Φερνάντεθ, Γιαμπλόνσκι, Τζανδάρης, Έντερ, Μούμο, Αλάγκμπε, Μπαρτόλο, Μεντιέτα, Γκιοακίνι, Εμμανουηλίδης, Κετού, Μακέντα, Χαραλαμπόγλου.