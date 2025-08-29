«Ο Ατρόμητος θέλει τον Κοντέ»

Ο Ατρόμητος συνεχίζει θέλει να συνεχίσει το μεταγραφικό «ντεμαράζ» ενόψει της νέας σεζόν, με τους Περιστεριώτες να έχουν στόχο να εντάξουν τον Σεΐκ Κοντέ, όπως αποκαλύπτουν ιταλικά μέσα.

Ο Ατρόμητος επιθυμεί να αναβαθμίσει το ρόστερ του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και εξετάζει λύσεις από το εξωτερικό. Σύμφωνα με iταλικά δημοσιεύματα, οι Περιστεριώτες έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στον 25χρονο μέσο από τη Γουινέα, Σεΐκ Κοντέ, προφανώς ως αντικαταστάτη του Ισμαΐλα Ουεντραόγκο που αποχώρησε για την Οντένσε.

Ο Κοντέ αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή, κυρίως ως αμυντικό χαφ, και πρόκειται για ποδοσφαιριστή με σημαντικές παραστάσεις, τόσο από κορυφαία πρωταθλήματα όπως η Serie A, όσο και από ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς έχει συμμετοχές σε Europa League και Conference League με τη φανέλα της Ζυρίχης.

Στην καριέρα του έχει φορέσει τις φανέλες των Ζλιν, Ταμπορσκό, Ζυρίχης και Βενέτσια, καταγράφοντας συνολικά 191 εμφανίσεις με 3 γκολ και 11 ασίστ. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με την ιταλική ομάδα στη Serie B, έχοντας αποκτηθεί τον Ιανουάριο του 2025 από τη Ζυρίχη αντί 2 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Γουινέας, με την οποία μετράει 5 συμμετοχές.