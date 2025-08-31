Ο Σίριλ Ντέσερς είχε ένα μικροεπεισόδιο με τον Τζαβέλλα σε φιλικό ματς της Γκενκ με την ΑΕΚ και τώρα οι δυο τους θα συναντηθούν στον Παναθηναϊκό.

Η ζωή πάντα δημιουργεί ωραίες ιστορίες και το ποδόσφαιρο φυσικά δεν θα μπορούσε ν' αποτελεί εξαίρεση.

Ο Σίριλ Ντέσερς έπαιξε σήμερα με τη Ρέιντζερς το τελευταίο του ματς και μάλιστα ήταν το ντέρμπι κόντρα στη Σέλτικ. Ο 30χρονος (8/12/94) Νιγηριανός φορ, ο οποίος έχει γεννηθεί στο Βέλγιο ετοιμάζει βαλίτσες για την Ελλάδα, ώστε να υπογράψει στον Παναθηναϊκό, ενώ από την αρχή του καλοκαιριού έπαιζε δυνατά για την ΑΕΚ.

Ο Ντέσερς στο τριφύλλι θα βρει τους πρώην αντιπάλους του στα προκριματικά του Champions League και στον πάγκο και το προπονητικό κέντρο θα βλέπει καθημερινά και τον Γιώργο Τζαβέλλα.

Ο έμπειρος επιθετικός και ο διευθυντής ποδοσφαιρικού τμήματος έχουν συναντηθεί και στο παρελθόν. Για την ακρίβεια ήταν αντίπαλοι και είχαν μάλιστα ένα μικροεπεισόδιο. Μην φανταστεί κανείς έναν χαμό. Είχαν μία κόντρα απ' αυτές που συμβαίνουν συχνά σε έναν αγώνα. Ο Ντέσερς είχε τα νεύρα του, αφού στο ίδιο ματς είχε χάσει και πέναλτι!

Ήταν στις 16 Ιουλίου 2022. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της η ΑΕΚ έπαιξε στο Βέλγιο φιλικό με τη Γκενκ. Η Ένωση προηγήθηκε νωρίς 1-0 και στη συνέχεια οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι.

Ο Ντέσερς πήγε στην άσπρη βούλα, όμως, ο Αθανασιάδης έπεσε στη δεξιά του γωνία κι απέκρουσε σε κόρνερ. Ο Νιγηριανός επιθετικός είχε κι άλλη ευκαιρία στη συνέχεια, αλλά δεν μπόρεσε να σκοράρει.

Στο 45' σε κόρνερ της Ένωσης ο αντίπαλος τερματοφύλακας μπλόκαρε και επιχείρησε άμεσα να βγάλει αντεπίθεση. Ο Τζαβέλλας τον παρενόχλησε, τον σταμάτησε αντικανονικά και τότε ο Ντέσερς τον τράβηξε, τον έσπρωξε και τον έριξε στο έδαφος, όπως θα δείτε στο βίντεο. Ο νυν διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος του Παναθηναϊκού έμεινε στο χορτάρι χωρίς ν' αντιδράσει, ενώ ο Νιγηριανός δεχόταν τις παρατηρήσεις του διαιτητή.

Το γκολ στον Ολυμπιακό

Ο Σίριλ Ντέσερς έχει παίξει αντίπαλος της ΑΕΚ σε φιλικό, έπαιξε φέτος με τον Παναθηναϊκό για τα προκριματικά του Champions League, αφού στο πρώτο ματς μπήκε αλλαγή στο 75' και στο δεύτερο στο ΟΑΚΑ πέρασε στο ματς στο 81'.

Ο ίδιος, όμως, έχει αντιμετωπίσει και τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης». Στις 7 Νοεμβρίου 2024 ήταν βασικός στον αγώνα της Ρέιντζερς με τους Πειραιώτες. Ο Ελ Κααμπί έκανε το 1-0 στο 56' και ο Ντέσερς στο 64' ισοφάρισε σε 1-1, που ήταν και το τελικό σκορ.

Η χαμένη ευκαιρία

Στον ίδιο αγώνα ο Ντέσερς είχε στο 0-0 τετ α τετ με τον Τζολάκη, αλλά ο Έλληνας γκολκίπερ τον νίκησε στο δεξί πλασέ που επιχείρησε.

Η γκολάρα στη Μπέτις

Μία από τις καλύτερες στιγμές του ήταν το γκολ που πέτυχε στις 14/12/23 με τη Ρέιντζερς στη Σεβίλλη. Ο 30χρονος πλέον φορ, πήρε τη μπάλα αριστερά, πέρασε σαν σταματημένους δύο παίκτες της Μπέτις και πλάσαρε εύστοχα για το 1-2 (οι Σκωτσέζοι νίκησαν 2-3).

Τα δύο γκολ στη Μαρσέιγ

Σημαντική παράσταση, όμως, έδωσε ο Ντέσερς και στον πρώτο ημιτελικό του Conference League στις 28/4/22 με αντίπαλο τη Μαρσέιγ (η γαλλική ομάδα απέκλεισε τον ΠΑΟΚ στα προημιτελικά). Ο ικανός επιθετικός άνοιξε το σκορ και έκανε και το 3-2 που ήταν το τελικό σκορ. Η ομάδα του στη ρεβάνς έμεινε όρθια (0-0), πήγε στον τελικό κι έχασε το τρόπαιο από τη Ρόμα του Μουρίνιο.