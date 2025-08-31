Οι δηλώσεις του Σάββα Παντελίδη στην κάμερα του Action 24 ενόψει του αγώνα του Αστέρα Τρίπολης με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Αστέρας AKTOR ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικός στο ματς της πρεμιέρας της Stoiximan Super League, όμως ο Ολυμπιακός τον «λύγισε» στο Φάληρο χάρη στο φανταστικό γκολ του Γιαζίτζι στο 90+3'. Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη έχει ακόμα ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου πριν τη διακοπή, καθώς θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο έμπειρος τεχνικός των Αρκάδων μίλησε στην κάμερα του Action 24 ενόψει του αγώνα με το Δικέφαλο και στάθηκε στην ενσωμάτωση των μεταγραφών.

«Αυτό που έχει σημασία, που μένει, γιατί η ήττα είναι πάντα ήττα και δεν αλλάζει. Η ουσία είναι πως έχεις χάσει. Ας αφήσουμε την εμφάνιση κι ας δούμε τι μπορούμε να διορθώσουμε για να συμβεί ξανά αυτό.

Γενικά είμαι ικανοποιημένος από το πως λειτούργησε η ομάδα. Έχουμε δει τι λάθη κάναμε και ξέρουμε τι πρέπει να βελτιώσουμε για να πάρουμε κάτι παραπάνω.

Ακόμα κάποια παιδιά δεν είναι έτοιμα από τις μεταγραφές. Όταν αυτά θα μπορούν να βοηθήσουν, ο ΑSTERAS AKTOR θα μπορεί να παίξει πιο κυριαρχικό ποδόσφαιρο», είπε ο κόουτς των Κιτρινομπλέ.

Από την πλευρά του ο Φεντερίκο Μακέντα είπε: «Θα αντιμετωπίσουμε την ΑΕΚ με το ίδιο mentality όπως και τον Ολυμπιακό και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε μερικούς πόντους. Κάναμε μία καλή προσπάθεια και χάσαμε στα τελευταία λεπτά στο περασμένο παιχνίδι. Η ομάδα είναι και βελτιώνεται».