Η αποστολή του Αστέρα Τρίπολης για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League (31/8, 20:00).

Ο Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Στη διάθεση του Σάββα Παντελίδη τέθηκαν για πρώτη φορά οι νεοαποκτηθέντες Ζούνιορ Μεντιέτα και Ντάνι Φερνάντεθ.

Εκτός αποστολής παραμένει ο τραυματίας Τόμπι Αλάγκμπε, λόγω των γνωστών ενοχλήσεων στο γόνατο. Από εκεί και πέρα οι Φρόκου, Οκό και Τζανδάρης δεν είναι στις επιλογές του προπονητή των Αρκάδων για το ματς με το Δικέφαλο.

Η αποστολή του Αστέρα AKTOR

Παπαδόπουλος, Τσιντώτας, Χατζηεμμανουήλ, Ιβάνοφ, Σίπτσιτς, Σιλά, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Καστάνιο, Πομόνης, Φερνάντεθ, Γιαμπλόνσκι, Έντερ, Μούμο, Καλλαντζή, Μπαρτόλο, Μεντιέτα, Γκιοακίνι, Εμμανουηλίδης, Καλτσάς, Κετού, Μακέντα, Χαραλαμπόγλου