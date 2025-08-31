Η φωτογραφία του Φώτη Ιωαννίδη στο «Ζοσέ Αλβαλάδε», όπου πήγε για να παρακολουθήσει το ματς της, οσονούπω, νέας του ομάδας, Σπόρτινγκ με την Πόρτο.

Η Σπόρτινγκ Λισαβώνας ηττήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (30/08) από την Πόρτο μέσα την έδρα με 2-1 και γνώρισε έτσι την πρώτη της ήττα στο φετινό πρωτάθλημα. Όλα αυτά υπό το βλέμμα του νέου αποκτήματος της ομάδας, Φώτη Ιωαννίδη.

Ο Έλληνας σέντερ φορ, που αναμένεται σύντομα να ανακοινωθεί από τα «λιοντάρια», έφτασε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (30/08) στην χώρα της Ιβηρικής και δεν έχασε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη νέα του ομάδα σ' ένα μεγάλο ματς.

Μάλιστα ήδη και τον φίλο και μέλλοντα συμπαίκτη του, Γιώργο Βαγιαννίδη να αγωνίζεται εκεί, περνώντας στο γήπεδο ως αλλαγή στην θέση του Φρεσνέδα στο 63ο λεπτό, με τον Έλληνα δεξιό μπακ να αντικρίζει και μία κίτρινη κάρτα στο 80ο λεπτό.

Η Abola αποθανάτισε μάλιστα τον Φώτη Ιωαννίδη στις εξέδρες του «Ζοσέ Αλβαλάδε» και δημοσίευσε την φωτογραφία αυτή.