Ο Άρης επέστρεψε στο σημείο που βρέθηκε πριν από περίπου έναν μήνα καθώς υπάρχει βαρύ κλίμα για τον Μαρίνο Ουζουνίδη και όλα είναι ανοιχτά για το μέλλον του στην τεχνική ηγεσία.

Οι «κίτρινοι» είχαν βρεθεί στο ίδιο σημείο και μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό. Αυτό το «σοκ» είχε βάλει στο τραπέζι όλα τα ενδεχόμενα, τότε αποφασίστηκε όμως η περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας και η παροχή χρόνου. Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα συμβεί το ίδιο και στην προκειμένη περίπτωση, έπειτα από το νέο «σοκ» της αγωνιστικής εικόνας της ομάδας στην ήττα από τον Παναιτωλικό και της αντίδρασης του κόσμου που βρέθηκε στο «Κλ. Βικελίδης».

Η παροχή χρόνου είχε συνδυαστεί με την προσδοκία βελτίωσης της αγωνιστικής εικόνας της ομάδας. Είναι αλήθεια ότι στην πρεμιέρα της Stoiximan Superleague, η ομάδα παρουσίασε καλύτερη εικόνα σε σύγκριση με τους αγώνες απέναντι στην Αράζ Ναχτσιβάν. Χθες (30/8), αυτή ήταν αποκρουστική και οδήγησε στην έκρηξη των οπαδών κατά των ποδοσφαιριστών και του Θόδωρου Καρυπίδη με έντονες αποδοκιμασίες.

Η παρουσία του Θόδωρου Καρυπίδη στα αποδυτήρια με τις παρατηρήσεις σε έντονο ύφος προς τους ποδοσφαιριστές παράλληλα της απουσίας του Μαρίνου Ουζουνίδη από τη συνέντευξη Τύπου συνέθεσαν ένα απόλυτα αρνητικό σκηνικό. Την ίδια στιγμή, ο τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕ, Ρούμπεν Ρέγες, ήταν μ’ ένα τηλέφωνο στο χέρι, το ίδιο προβληματισμένος από την κάκιστη εμφάνιση. Σε κάθε περίπτωση, το επόμενο 24ώρο αναμένεται να ληφθούν οριστικές αποφάσεις και φυσικά αυτές θα αφορούν και το μέλλον αυτής της σχέσης.