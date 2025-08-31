Άρης: Δεν πήγε στη συνέντευξη Τύπου ο Ουζουνίδης και συζητήσεις στ’ αποδυτήρια
Ο Άρης είναι καζάνι που βράζει και μετά την ήττα από τον Παναιτωλικό στο «Κλ. Βικελίδης» βυθίζεται περισσότερο στην εσωστρέφεια. Οι έντονες αποδοκιμασίες των οπαδών κατά ποδοσφαιριστών αλλά και του Θόδωρου Καρυπίδη έδειξαν το κλίμα αγανάκτησης, ακολούθησαν συζητήσεις εντός των αποδυτηρίων του Άρη.
Εκεί βρέθηκε ο Θόδωρος Καρυπίδης ο οποίος μίλησε σ’ έντονο ύφος στους παίκτες παρόντος και του Μαρίνου Ουζουνίδη. Ο έμπειρος τεχνικός δεν πήγε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, προφανώς εκνευρισμένος και απογοητευμένος από την ήττα της ομάδας του.
