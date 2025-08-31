Άρης: Δεν πήγε στη συνέντευξη Τύπου ο Ουζουνίδης και συζητήσεις στ’ αποδυτήρια

Βασίλης Βλαχόπουλος
Ο Ουζουνίδης

bet365

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης δεν έκανε δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου έπειτα από την ήττα από τον Παναιτωλικό στο «Κλ. Βικελίδης» ενώ έγιναν συζητήσεις στ’ αποδυτήρια του Άρη μεταξύ Θόδωρου Καρυπίδη, προπονητή και παικτών όπου ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Άρης δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του για την τραγική εικόνα.

Ο Άρης είναι καζάνι που βράζει και μετά την ήττα από τον Παναιτωλικό στο «Κλ. Βικελίδης» βυθίζεται περισσότερο στην εσωστρέφεια. Οι έντονες αποδοκιμασίες των οπαδών κατά ποδοσφαιριστών αλλά και του Θόδωρου Καρυπίδη έδειξαν το κλίμα αγανάκτησης, ακολούθησαν συζητήσεις εντός των αποδυτηρίων του Άρη.

Εκεί βρέθηκε ο Θόδωρος Καρυπίδης ο οποίος μίλησε σ’ έντονο ύφος στους παίκτες παρόντος και του Μαρίνου Ουζουνίδη. Ο έμπειρος τεχνικός δεν πήγε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, προφανώς εκνευρισμένος και απογοητευμένος από την ήττα της ομάδας του.

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα