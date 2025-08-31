Ο Μαρίνος Ουζουνίδης δεν έκανε δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου έπειτα από την ήττα από τον Παναιτωλικό στο «Κλ. Βικελίδης» ενώ έγιναν συζητήσεις στ’ αποδυτήρια του Άρη μεταξύ Θόδωρου Καρυπίδη, προπονητή και παικτών όπου ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Άρης δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του για την τραγική εικόνα.

Ο Άρης είναι καζάνι που βράζει και μετά την ήττα από τον Παναιτωλικό στο «Κλ. Βικελίδης» βυθίζεται περισσότερο στην εσωστρέφεια. Οι έντονες αποδοκιμασίες των οπαδών κατά ποδοσφαιριστών αλλά και του Θόδωρου Καρυπίδη έδειξαν το κλίμα αγανάκτησης, ακολούθησαν συζητήσεις εντός των αποδυτηρίων του Άρη.

Εκεί βρέθηκε ο Θόδωρος Καρυπίδης ο οποίος μίλησε σ’ έντονο ύφος στους παίκτες παρόντος και του Μαρίνου Ουζουνίδη. Ο έμπειρος τεχνικός δεν πήγε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, προφανώς εκνευρισμένος και απογοητευμένος από την ήττα της ομάδας του.