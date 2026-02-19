Λόγω τραυματισμών και τιμωριών ο Άρης θα εμφανιστεί με διαφορετική επιθετική τριάδα απέναντι στην Κηφισιά και μένει να φανεί αν οι αλλαγές θα φέρουν ουσία.

Υπό το βάρος των διαδοχικών κακών εμφανίσεων και των ηττών που τον εκτροχίασαν από τον βασικό στόχο, ο Άρης θα υποδεχθεί (22/2) την Κηφισιά στο «Κλ. Βικελίδης» αντιλαμβανόμενος την ανάγκη της νίκης προς την κατεύθυνση διασφάλισης της παρουσίας στις θέσεις 5-8. Πέραν της ουσίας σε επίπεδο αποτελεσμάτων, είναι φανερό ότι από την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ είναι αρκετά τα στοιχεία που λείπουν. Ξεκινώντας από τον χαμηλό βαθμό αγωνιστικότητας του γκρουπ, συνεχίζοντας στο αντίστοιχο της δημιουργίας και καταλήγοντας και στην ποδοσφαιρική «εξυπνάδα» επί της ουσίας είχε αναφερθεί στο παρελθόν και ο Ισπανός τεχνικός.

Θέλοντας και μη, ενόψει του αγώνα με την Κηφισιά, ο 62χρονος τεχνικός θα προχωρήσει σε αλλαγές. Έχοντας ενοχλήσεις στον αχίλλειο τένοντα, ο Λορέν Μορόν δεν υπολογίζεται για το αρχικό σχήμα και αύριο (20/2) θα κριθεί αν θα είναι σε θέση να μπει στην αποστολή. Οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ του. Στη διάρκεια των προπονήσεων, ο Μανόλο Χιμένεθ δοκίμασε στην κορυφή τόσο τον Κριστιάν Κουαμέ όσο και τον Τίνο Καντεβέρε όπως επίσης κι ένα σχήμα με τη συνύπαρξη των δύο στην επίθεση. Στη δεξιά πλευρά, ο Κάρλες Πέρεθ θα εκτίσει την τιμωρία της μίας αγωνιστικής. Έχει αξία να σημειωθεί ότι ανεξάρτητα της ποινής ο Χιμένεθ δεν ήταν διατεθειμένος να τον κρατήσει στην 11αδα. Ο Ισπανός αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις της χρονιάς και ειδικά στο τελευταίο παιχνίδι με τον Βόλο έπαιζε… σα να μην είχε κίνητρο.

Πηγαίνοντας στον αντικαταστάτη του, ο προπονητής του Άρη δοκίμασε τόσο τον Μπενχαμίν Γκαρέ όσο και τον Ντούντου καθώς δείχνει διατεθειμένος να δώσει φανέλα βασικού στον Τάσο Δώνη στην αριστερή πλευρά της επίθεση. Πρόκειται για προθέσεις που αποσκοπούν στη δημιουργία συνθηκών με την προσδοκία βελτίωσης της ομάδας στον τομέα της δημιουργίας. Ειδικά στο παιχνίδι με τον Βόλο, οι «κίτρινοι» ήταν εντελώς ακίνδυνοι καθώς δεν έκαναν ούτε μία τελική προσπάθεια εντός περιοχής.

Παραμένουν επίσης μία από τις χειρότερες επιθέσεις του Πρωταθλήματος με μόλις 18 τέρματα. Μόνο ο ουραγός Πανσερραϊκός έχει λιγότερα γκολ. Στη δε αναλογία γκολ/τελικών προσπαθειών είναι η χειρότερη ομάδα της Stoiximan Superleague με το πενιχρό νούμερο των 0.07. Μένει να φανεί αν βελτιωθεί η κατάσταση στην επίθεση μέσα από τις αλλαγές στις οποίες προτίθεται να προχωρήσει ο Μανόλο Χιμένεθ.