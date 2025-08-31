Πετράκης: «Μετά το αυτογκόλ χάσαμε το μυαλό μας, δεν έχω παράπονο από τους παίκτες μου»

Ο τεχνικός της ΑΕΛ Novibet, Γιώργος Πετράκης στάθηκε στο αυτογκόλ της ομάδας του λέγοντας πως μετά από αυτό οι «βυσσινί» έχασαν το μυαλό τους με συνέπεια να τελειώσει το ματς με την Κηφισιά με 1-1.

Η ΑΕΛ Novibet δεν κατάφερε παρότι προηγήθηκε στο σκορ να πετύχει την πρώτης της νίκη στην φετινή Super League με τον Γιώργο Πετράκη να αναφέρει τα εξής μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV μετά το 1-1 με την Κηφισιά: «Ελέγχαμε το παιχνίδι στη μεγαλύτερη διάρκεια, μετά το αυτογκόλ χάσαμε το μυαλό μας γίναμε περισσότερο άναρχοι. Παρόλα αυτά δημιουργήσαμε καλές ευκαιρίες. Κυνηγήσαμε μέχρι τέλους το γκολ. Ήμασταν σοβαροί, δυστυχώς δεν πήραμε τη νίκη, αλλά δεν έχω παράπονο από τους παίκτες. Ευχαριστώ τον κόσμο, ο παλμός του ήταν καθοριστικός.

Σήμερα, εκτός από τις στατικές φάσεις και σουτ έξω από την περιοχή, δεν απειληθήκαμε. Συγκριτικά με το ματς με τον ΠΑΟΚ, ήμασταν καλύτεροι σε αυτόν τον τομέα. Είχαμε επίσης καλύτερες στιγμές στην επίθεση από ότι στο ματς με τον ΠΑΟΚ. Βέβαια οι αντίπαλοι είναι διαφορετικού επιπέδου.

Ελπίζουμε σύντομα να πάρουμε το πρώτο τρίποντο που αυτός είναι ο στόχος μας.»