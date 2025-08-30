Ο Αλεσάντρο Βολιάκο, στα 26 του, αφήνει για πρώτη φορά την Ιταλία για να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Πίσω του κουβαλά μια πορεία γεμάτη εμπειρίες, αλλά και την αύρα ενός ονόματος που σημάδεψε το ποδόσφαιρο, του Σίνισα Μιχαΐλοβιτς.

Η Θεσσαλονίκη περιμένει τον Αλεσάντρο Βολιάκο. Το μεσημέρι λίγο μετά τις 15.30 αναμένεται να φτάσει από το Μιλάνο, για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει το μονοετές συμβόλαιο (με προοπτική τετραετίας) στον ΠΑΟΚ.

Ο «Δικέφαλος» ανοίγει την πόρτα του σε έναν 26χρονο στόπερ με γεμάτη ιταλική διαδρομή – «Αμυντικός από Ιταλία είναι σχεδόν αδύνατο να μην βγει αυτή η μεταγραφή», έγραφε χαρακτηριστικά ένα από τα σχόλια κάτω από την είδηση της οριστικής συμφωνίας- αλλά πίσω από τα στατιστικά, τις συμμετοχές και τις μεταγραφές, υπάρχει μια ιστορία πιο δυνατή: η σχέση του με τον Σίνισα Μιχαΐλοβιτς. Ένας δεσμός οικογενειακός, αλλά και βαθιά ποδοσφαιρικός, που σφράγισε την πορεία του Αλεσάντρο Βολιάκο.

Ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός κουβαλά μια σπάνια κληρονομιά: όχι μόνο τα δικά του όνειρα, αλλά και την αύρα ενός ανθρώπου που σημάδεψε το ποδόσφαιρο και τις ζωές γύρω του. Δεν είναι απλώς ο γαμπρός του Σίνισα Μιχαΐλοβιτς. Είναι ο παίκτης που μπήκε στο γήπεδο με τις συμβουλές του στα αυτιά, με την αγάπη του στην καρδιά και με την ευθύνη να συνεχίσει τις αρχές του: δύναμη, πάθος, αντοχή.

Την ημέρα που έκανε το ντεμπούτο του στη Serie A, ο Αλεσάντρο θυμήθηκε ένα μήνυμα που του είχε στείλει ο Σίνισα. Ένα απλό μήνυμα στο WhatsApp, που όμως έμελλε να γίνει οδηγός:

«Καληνύχτα, Άλε. Μείνε δυνατός και θα δεις ότι όλα θα λυθούν. Όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, τότε οι δυνατοί αρχίζουν να παίζουν. Σ’ αγαπώ.»

Ο Αλεσάντρο του απάντησε με μια υπόσχεση: «Σου υπόσχομαι, ποτέ δεν θα τα παρατήσω.»

Αργότερα, όταν φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της Serie A, έγραψε: «Ο αριθμός 22 είναι γραμμένος στο βιβλίο του πεπρωμένου. Υπόσχομαι, δεν θα τα παρατήσω ποτέ».

Η φωνή του Σίνισα στα αυτιά του

Ο Σίνισα Μιχαΐλοβιτς, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 χρόνων, μετά από χρόνια μάχη με τη λευχαιμία, δεν του χάριζε λόγια. Του μιλούσε σαν προπονητής, σαν πατέρας, σαν φίλος.

«Μου έλεγε ότι πρέπει να λερωθώ, να γίνω πιο σκληρός με τους επιθετικούς. Προσπάθησα να κλέψω ιδέες του, να κουβαλήσω τις αρχές του. Τώρα νιώθω την υποχρέωση να είμαι τουλάχιστον ο μισός τόσο σκληρός όσο εκείνος και να συνεχίσω τις αξίες του στη ζωή και στο ποδόσφαιρο.»

Αυτή η φράση δεν είναι απλώς ανάμνηση. Είναι κληρονομιά.

Από το 2017 είναι ζευγάρι με τη Βιρτζίνια Μιχαΐλοβιτς, κόρη του Σίνισα. Παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 2023 στη Μονόπολι, επέλεξαν τις Μαλδίβες για το μήνα του μέλιτος και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά. Η Βιρτζίνια έγραψε μετά το ντεμπούτο του: «Ξέρω ότι δούλεψες σκληρά, ξέρω ότι εκείνος σε στήριξε σαν πατέρας. Είδα στα μάτια του πόσο σε αγαπούσε. Είμαι σίγουρη ότι θα σε έπαιρνε τηλέφωνο εκείνη τη μέρα. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία.»

Όταν σκόραρε για πρώτη φορά στη Serie A, ο Βολιάκο δεν μίλησε για τον εαυτό του. Μίλησε για εκείνον: «Σε μια δύσκολη στιγμή τον ένιωσα πολύ κοντά. Σκέφτηκα τον Σίνισα, κι όπως πάντα, όταν χρειάζομαι δύναμη, μου δίνει κάτι παραπάνω.»

Το 2021 γεννήθηκε η κόρη τους, Βιολάντε, τρία χρόνια αργότερα απέκτησαν το δεύτερο παιδί τους στο οποίο έδωσαν το όνομα Λεόνε Σίνισα. Ένα παιδί που θα μεγαλώσει με το όνομα του παππού-θρύλου, σαν ζωντανή συνέχεια μιας παρακαταθήκης. «Σούπερ ήρωας, όπως κι εκείνος», είπε η γιαγιά Αριάννα.

Το αγόρι από την πιτσαρία του Μπάρι

Στην περιοχή Παλέζε, έξω από το Μπάρι, η οικογενειακή πιτσαρία ήταν το πρώτο του «γήπεδο». Εκεί έπαιζε μπάλα με τον αδελφό του ανάμεσα σε φούρνους και τραπέζια. Το παιδικό του όνειρο ήταν να παίξει στο «Σαν Νίκολα». Το κατάφερε αργότερα, ως αντίπαλος, χαρίζοντας δάκρυα συγκίνησης στον πατέρα του.

Το επώνυμο Βολιάκο (Vogliacco) κρύβει ιστορία. Με καταγωγή από την Κροατία η οικογένεια λεγόταν αρχικά Βόγιακ (Bojak)– ο Αντόνιο Βόγιακ υπήρξε θρύλος της Γιουβέντους και της Νάπολι στη δεκαετία του ’30 και ήταν ξάδερφος του παππού του Αλεσαάντρο. Στα χρόνια του φασισμού, το όνομα ιταλοποιήθηκε. Ο Αλεσάντρο κουβαλά αυτό το παρελθόν σαν σιωπηλή παρακαταθήκη.

Η Γιουβέντους τον πήρε έφηβο από τις ακαδημίες της Μπάρι. Αρχικά ήταν να πάει στη Ρόμα. Ο Μπρούνο Κόντι τον ήθελε πολύ, τον δοκίμασε για ένα χρόνο, αλλά οι δύο ομάδες δεν συμφώνησαν ποτέ στο οικονομικό κομμάτι και λίγο αργότερα παραχωρήθηκε στη Γιουβέντους. Στην Primavera φόρεσε το περιβραχιόνιο, κατέκτησε το Viareggio Cup (2016) και έμαθε να είναι ηγέτης. Οι δανεισμοί σε Πάντοβα και Πορντενόνε τον σκλήρυναν – εκεί έζησε και την εμπειρία της ανόδου στη Serie B.

Ακολούθησαν Μπενεβέντο και Τζένοα. Στη δεύτερη καθιερώθηκε, αλλά ταλαιπωρήθηκε και από τραυματισμούς, που καθυστέρησαν το ντεμπούτο του στη Serie A. Η συνύπαρξη με τον Αλμπέρτο Τζιλαρντίνο αποδείχθηκε καθοριστική για το μέλλον του. Ο «Τζίλα» ήταν εξαιρετικός στην ανθρώπινη διαχείριση της ομάδας. Κάτι σαν τον Ραζβάν Λουτσέσκου που θα συναντήσει στην Τούμπα. Την περασμένη σεζόν, με τη φανέλα της Πάρμα, μέτρησε 22 συμμετοχές στη Serie A, 18 ως βασικός, με 2 γκολ.

Προσωπικά του αρέσει να βλέπει στο τερέν τον Ντε Λιχτ και τον Σέρχιο Ράμος, αν και θεωρεί ιεροσυλία την οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη σύγκριση με παίκτες που άφησαν ισχυρό αποτύπωμα στη θέση του κεντρικού αμυντικού, όπως ο Καναβάρο, ο Κελίνι, ο Ράμος. Όταν ήταν στην Primavera της Γιουβέντους υπήρχε το BBC: Barzagli (Μπαρτζάλι), Bonucci (Μπονούτσι) και Chiellini (Κελίνι). Ένας ανυπέρβλητος τοίχος, τρεις διαφορετικοί τρόποι αμυντικού παιχνιδιού. «Το καλύτερο για έναν νεαρό άτομο που ήθελε να μάθει».