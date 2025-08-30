Ο Φώτης Ιωαννίδης έφτασε στο αεροδρόμιο της Λισαβώνας και αναφέρθηκε στα συναισθήματά του, αλλά και στο αν μίλησε με τον Γιώργο Βαγιαννίδη πριν υπογράψει.

Ο Φώτης Ιωαννίδης βρίσκεται στη Λισαβώνα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή-ρεκόρ στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Ο Έλληνας στράικερ αναμένεται να υπογράψει στη Σπόρτινγκ αντί 25 εκατ. ευρώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Ο 25χρονος σέντερ φορ προσγειώθηκε στην πορτογαλική πρωτεύουσα και αμέσως... περικυκλώθηκε από φωτογράφους και ρεπόρτερ που έτρεξαν να του αποσπάσουν μία πρώτη δήλωση. Ένας εξ αυτών, μάλιστα, τον ρώτησε έαν θα είναι ο επόμενος... Γιόκερες. Ο Έλληνας διεθνής έκανε ένα σύντομο σχόλιο στις κάμερες, λέγοντας ότι είναι χαρούμενος που είναι εκεί.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έχει ήδη μιλήσει με τον άλλοτε συμπαίκτη του στους Πράσινους, τον Γιώργο Βαγιαννίδη, ο οποίος είναι στα Λιοντάρια από τις αρχές του Αυγούστου.

Δείτε το βίντεο της άφιξής του: