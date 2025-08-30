Παναθηναϊκός, μεταγραφές: Στη Λισαβόνα σήμερα ο Ιωαννίδης για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή στη Σπόρτινγκ
Ημέρα Φώτη Ιωαννίδη είναι η σημερινή (30/8), καθώς οι άνθρωποι της Σπόρτινγκ περιμένουν το πρωί τον Έλληνα άσο στην Πορτογαλία, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του από τον Παναθηναϊκό.
Αφού φτάσει στη χώρα της Ιβηρικής, ο 25χρονος στράικερ θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, και έπειτα θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με τα «Λιοντάρια», έως το 2030. Μάλιστα, όπως αναφέρει η A Bola σε δημοσίευμά της, δεν αποκλείεται ο Ιωαννίδης να βρεθεί στις εξέδρες του «Αλβαλάδε», έτσι ώστε να παρακολουθήσει από κοντά το αποψινό (22:30) ντέρμπι της νέας του ομάδας με την Πόρτο, για την 4η αγωνιστική της πορτογαλικής λίγκας, με τους δυο συλλόγους να ισοβαθμούν στην κορυφή (μαζί και η Μορεϊρένσε) με 9 πόντους.
- Ο Ιωαννίδης στην κάμερα του Gazzetta: «Πάντα μέσα στην καρδιά μου ο Παναθηναϊκός και πιστός στρατιώτης του»!
Θυμίζουμε πως το «τριφύλλι» θα βάλει στα ταμεία του 22 εκατ. ευρώ από την πώληση του Ιωαννίδη, ενώ στη συμφωνία υπάρχουν ακόμη 3 εκατ. με τη μορφή μπόνους, και φυσικά 25% ποσοστό μεταπώλησης του παίκτη.
Mercado Sporting: já há hora de chegada de Ioannidis— A BOLA (@abolapt) August 29, 2025
Leia aqui: https://t.co/Y2CFDxGGqA#futebol #nacional #sporting #ligaportugalbetclic #fotisioannidis #panathinaikos #superleague
