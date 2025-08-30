Ο Έλληνας άσος αναμένεται τις επόμενες ώρες στην Πορτογαλία, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά η μετακίνησή του στα «Λιοντάρια», ενώ δεν αποκλείεται να παρακολουθήσει και το ντέρμπι με την Πόρτο.

Ημέρα Φώτη Ιωαννίδη είναι η σημερινή (30/8), καθώς οι άνθρωποι της Σπόρτινγκ περιμένουν το πρωί τον Έλληνα άσο στην Πορτογαλία, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του από τον Παναθηναϊκό.

Αφού φτάσει στη χώρα της Ιβηρικής, ο 25χρονος στράικερ θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, και έπειτα θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με τα «Λιοντάρια», έως το 2030. Μάλιστα, όπως αναφέρει η A Bola σε δημοσίευμά της, δεν αποκλείεται ο Ιωαννίδης να βρεθεί στις εξέδρες του «Αλβαλάδε», έτσι ώστε να παρακολουθήσει από κοντά το αποψινό (22:30) ντέρμπι της νέας του ομάδας με την Πόρτο, για την 4η αγωνιστική της πορτογαλικής λίγκας, με τους δυο συλλόγους να ισοβαθμούν στην κορυφή (μαζί και η Μορεϊρένσε) με 9 πόντους.

Θυμίζουμε πως το «τριφύλλι» θα βάλει στα ταμεία του 22 εκατ. ευρώ από την πώληση του Ιωαννίδη, ενώ στη συμφωνία υπάρχουν ακόμη 3 εκατ. με τη μορφή μπόνους, και φυσικά 25% ποσοστό μεταπώλησης του παίκτη.