Ο Superman του Ολυμπιακού και ένας παίκτης που κατά καιρούς είχε αποδείξει την αγάπη του για την ομάδα από το 2024 είχε δώσει μία δέσμευση που τώρα θέλει να υλοποιήσει!

Αρχές Σεπτεμβρίου του 2024 . Ήταν τότε που είχε ξεκαθαριστεί ότι ο Ντάνιελ Ποντένσε θα συνέχιζε την καριέρα του στην Αλ Σαμπάμπ. Ο ίδιος ο Ποντένσε ένιωθε τόσο δύσκολα με την επιλογή του να μην παίξει στον Ολυμπιακό για εκείνη τη σεζόν που ένιωσε την ανάγκη να απολογηθεί. Ένας Ποντένσε που θα ξαναρχόταν στην Ελλάδα μετά από αυτήν του τη μεταγραφή και βρέθηκε μάλιστα και σε ματς μπάσκετ του συλλόγου. Και που επίσης δεν έκοψε ποτέ τους δεσμούς του με τους Πειραιώτες και τους άλλοτε συμπαίκτες του και που σε αρκετές περιπτώσεις το Instagram του είχε stories σε σχέση με τον Ολυμπιακό.

Τότε με ένα μακροσκελές μήνυμά του στο Instagram του αναφέρθηκε στον αγαπημένο του Ολυμπιακού μετά τη μεταγραφή του στην Αλ Σαμπάμπ. Ήταν η περίοδος όπου λοιπόν σε εκείνο το post είχε σημειώσει ανάμεσα στα άλλα πως «αυτή είναι η δεύτερη φορά που προσπαθώ να σας αποχαιρετήσω και δεν γίνεται πιο εύκολο (να το πει εννοεί). Τώρα, επειδή έχουμε καταφέρει τόσα πολλά μαζί και με σκαμπανεβάσματα και ακόμα αγαπάμε την κάθε στιγμή.

Έχω δει την κόρη μου να μεγαλώνει μαζί σου (εννοεί την ομάδα) και απέκτησα το δεύτερό παιδί μου μετά την κατάκτηση του Conference League. Είχα και πάλι τα καλύτερα ντέρμπι και ματς στην Ευρώπη. Με στηρίξατε όλοι εσείς από την άφιξή μου στο αεροδρόμιο και με έναν τρόπο που θα θυμάμαι για πάντα. Κανείς δεν θα καταλάβει, ποτέ. Ακόμα και εσείς.

Για όλους αυτούς τους λόγους νιώθω ότι σας απογοητεύω. Αξίζατε περισσότερα από μένα. Αλλά στο τέλος ελπίζω να καταλάβετε την απόφασή μου. Φεύγω τώρα αλλά όχι οριστικά και για καλά. Δεν μπορώ να σκεφτώ να μην ξαναπαίξω με τα ερυθρόλευκα. Μακάρι να γίνει αυτό. Τα λέμε σύντομα».

Το σκέλος που μας αφορά περισσότερο έχει να κάνει με την τελευταία παράγραφο του κειμένου αυτού. Στο σημείο που αναφέρει ότι δεν γίνεται να σκεφτεί πως δεν θα ξαναπαίξει στα ερυθρόλευκα και εύχεται να συμβεί ξανά αυτό. Αυτή ήταν η υπόσχεση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού από το 2024. Μία υπόσχεση που πιέζει τα τελευταία 24ωρα για να την κάνει πράξη. Εάν τελικώς υλοποιηθεί κάτι τέτοιο θα το ξέρουμε σύντομα. Εφόσον τελικώς βέβαια γίνει πράξη θα έχουμε να κάνουμε σίγουρα με μία τοπ κίνηση και έναν παίκτη που έχει αποδείξει στο παρελθόν το πόσο πολύ ανεβάζει αγωνιστικά τον Ολυμπιακό.

Με τις εξελίξεις των τελευταίων 24ωρων πάντως είναι φανερό πως ο Superman και άλλοτε παίκτης των Πειραιωτών κάνει τα πάντα για να προκύψει η τρίτη θητεία του στο Λιμάνι. Ένας Ποντένσε που πάντα ένιωθε ότι είχε αφήσει κάτι στη μέση παρότι πήρε Ευρωπαϊκό στον Ολυμπιακό...