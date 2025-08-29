Ραγδαίες οι εξελίξεις στην Αλ Σαμπάμπ των πολλών οικονομικών προβλημάτων με τον Ποντένσε να τίθεται εκτός πλάνων και να πρεσάρει για Ολυμπιακό.

Ντάνιελ Ποντένσε λοιπόν. Στις επόμενες ώρες και μαξ τα επόμενα δύο 24ωρα θα ξέρουμε με σιγουριά εάν θα υπάρξει και τρίτη του επιστροφή στον Ολυμπιακό. Ο Πορτογάλος σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν δεν ήταν παρών στην τελευταία χρονικά προπόνηση της Αλ Σαμπάμπ και τέθηκε εκτός από τον αγώνα της Παρασκευής με την Αλ Καλίτζ.

Ο δε Ποντένσε πιέζει πλέον φουλ για να γυρίσει στον Ολυμπιακό. Και όταν καταγράφουμε πιέζει εννοούμε τη διοίκηση της Αλ Σαμπάμπ, που έχει σοβαρά οικονομικά θέματα, χρωστά χρήματα σε παίκτες της και διέλυσε τη γυναικεία της ομάδα που ήταν στην πρώτη κατηγορία για να κόψει έξοδα. Η υπόθεση αυτή παραμένει για τα καλά λοιπόν ορθάνοιχτη για τους Πειραιώτες που οι φημολογίες ότι έχουν ασχοληθεί ξανά με αυτήν την υπόθεση δίνουν και παίρνουν.

Ο 29χρονος Ποντένσε έχει κατακτήσει 1 Πρωτάθλημα και φυσικά το Conference με τον Ολυμπιακό. Έχει 2 θητείες στους Πειραιώτες με 115 αγώνες, 28 γκολ και 27 ασίστ. Με τη νυν ομάδα του, την Αλ Σαμπάμπ, έχει 21 συμμετοχές με 3 γκολ και 8 ασίστ.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης να θυμίσουμε πως είπε στη COSMOTE TV για τις μεταγραφές και εάν μπορεί να πει κάτι παραπάνω: «Κοιτάζουμε για έναν σέντερ μπακ και για έναν εξτρέμ. Ίσως να είναι και ένας σέντερ φορ. Έχουμε συνηθίσει να κάνουμε την έκπληξη στις τελευταίες ημέρες. Αυτή η παράδοση θα συνεχιστεί».