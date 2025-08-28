Ο ΟΦΗ έφτασε σε προφορική συμφωνία με την Persib Bandung για τη μεταγραφή του Αντρέι Γιουνγκ.

Όπως αναμενόταν, ο Αντρέι Γιουνγκ θα αποτελέσει παρελθόν από τον ΟΦΗ. Oι Κρητικοί έχουν προφορική συμφωνία με την Persib Bandung για τη μεταγραφή του Γάλλου φορ, ο οποίος θα αφήσει το Ηράκλειο έπειτα από μια σεζόν και θα γίνει κάτοικος Ινδονησίας.

Τα επόμενα 24ωρα, ίσως και εντός της Παρασκευής (29/8) θα έχουμε τις οριστικές εξελίξεις και τις ανακοινώσεις για την παραχώρηση του υψηλόσωμου επιθετικού.

Μετά την απόκτηση του Μάρκο Ράκονιατς, ο Γιουνγκ βρέθηκε τέταρτος στην ιεραρχία για την κορυφή της επίθεσης. Ο Μίλαν Ράσταβατς έχει δείξει ξεκάθαρα τις προτιμήσεις του, στηριζόμενος στον ανερχόμενο Γιάννη Θεοδοσουλάκη, που με την εικόνα του δείχνει να έχει προβάδισμα για βασικός σε αυτό το κομμάτι της σεζόν, αλλά και στους Ρακονιάτς και Σαλσέδο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γιουνγκ έμεινε εκτός τόσο από το φιλικό με την Μπολόνια όσο και από την αναμέτρηση με τον Γρανίτη Χανίων, επιβεβαιώνοντας ότι δεν είναι στα πλάνα του Σέρβου τεχνικού.

O Γάλλος ύψπους 1.92μ. striker μέτρησε 34 εμφανίσεις με τη φανέλα του ΟΦΗ, σκόραρε τρία γκολ και μοίρασε έξι ασίστ.