Ο Χρήστος Κόντης έδωσε τριήμερο ρεπό στους ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ, οι οποίοι θα επιστρέψουν στις προπονήσεις από την Πέμπτη (26/3).

Ο ΟΦΗ επέστρεψε στο Ηράκλειο το πρωί της Δευτέρας (23/3), λίγο μετά τις 12:00, έχοντας στις... αποσκευές το «διπλό» στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και την είσοδο στα Play Off 5-8 της Stoiximan Super League.

Στο πλαίσιο της διακοπής του Μαρτίου οι παίκτες των Κρητικών θα πάρουν «ανάσες», καθώς ο Χρήστος Κόντης έδωσε τριήμερο ρεπό στους ποδοσφαιριστές του. Επόμενο «ραντεβού» στο ΒΑΚ δόθηκε για την ερχόμενη Πέμπτη (26/3) στις 19:00

Μπορεί ο Όμιλος με την είσοδο στα Play Off να πέτυχε δεύτερο στόχο, μετά τον back to back τελικό του Κυπέλλου, όμως ακόμα δεν έχει τελείωσει τίποτα, καθώς ο μεγάλος στόχος που είναι η συμμετοχή στην Ευρώπη παραμένει και πλέον υπάρχει... διπλός δρόμος.

Φυσικά, το ιδανικό είναι να «συνδυαστεί» με τρόπαιο και καλύτερο εισιτήριο, όμως τα Play Off δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία, μέσω της 5ης θέσης. Θυμίζουμε πως στο 5-8 οι βαθμοί διαιρούνται και η διαφορά του ΟΦΗ με τον 5ο Λεβαδειακό είναι στους 5 βαθμούς, κάτι που σημαίνει πως η ομάδα θα πρέπει να συνεχίσει αμείωτα τη δουλειά αυτό το διάστημα.

Τέλος, όσον αφορά τους παίκτες που θα είναι εκτός Κρήτης αυτό το διάστημα λόγω διεθνών υποχρεώσεων οι Γιάννης Αποστολάκης, Γιάννης Θεοδοσουλάκης και Κωνσταντίνος Κωστούλας είναι σταθερά μέλη της Εθνικής Ελπίδων και κλήθηκαν, ενόψει εντός έδρας αγώνων με την Μάλτα (27/3, 18:00) και την Γερμανία (31/3, 19:00) για την προκριματική φάση του ΕURO U21. Από την πλευρά του ο νεαρός Παύλος Καινουργιάκης είχε ενταχθεί στην Εθνική Νέων πριν το ματς με τον Άρη.