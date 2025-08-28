Ο Άντριου Γιουνγκ έχει δεχθεί πρόταση από ομάδα της Ινδονησίας και είναι πιθανό να συνεχίσει την καριέρα του στην χώρα της Ασίας.

Ο Άντριου Γιουνγκ φαίνεται πως οδεύει προς την έξοδο από τον ΟΦΗ, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ασία, η Περσίμπ Μπαντούνγκ έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για τον Γάλλο επιθετικό. Μάλιστα πιέζει προκειμένου η συμφωνία να κλείσει άμεσα, καθώς η μεταγραφική περίοδος στην Ινδονησία ολοκληρώνεται την Κυριακή, 31 Αυγούστου.

Από το ρεπορτάζ προκύπτει πως πράγματι το κλαμπ της Ινδονησίας έχει καταθέσει πρόταση στους Κρητικούς για τον ποδοσφαιριστή, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι πρόκειται για τη μοναδική επιλογή που έχει στα χέρια του. Υπάρχουν κι άλλες ομάδες που έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον προς την περίπτωσή του, γεγονός που αφήνει όλα τα σενάρια για το μέλλον του ανοιχτά. Παρ’ όλα αυτά, το πιθανότερο είναι πως σύντομα ο Γάλλος φορ θα αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα του Ηρακλείου.

Μετά την απόκτηση του Μάρκο Ράκονιατς, ο Γιουνγκ βρέθηκε τέταρτος στην ιεραρχία για την κορυφή της επίθεσης. Ο Μίλαν Ράσταβατς έχει δείξει ξεκάθαρα τις προτιμήσεις του, στηριζόμενος στον ανερχόμενο Γιάννη Θεοδοσουλάκη, που με την εικόνα του δείχνει να έχει προβάδισμα για βασικός σε αυτό το κομμάτι της σεζόν, αλλά και στους Ρακονιάτς και Σαλσέδο. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γιουνγκ έμεινε εκτός τόσο από το φιλικό με την Μπολόνια όσο και από την αναμέτρηση με τον Γρανίτη Χανίων, επιβεβαιώνοντας ότι δεν είναι στα πλάνα του Σέρβου τεχνικού.

Με αυτά τα δεδομένα, όλα δείχνουν πως ο υψηλόσωμος επιθετικός ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, με την Ινδονησία να φαντάζει αυτή τη στιγμή αρκετά πιθανός περιορισμός.