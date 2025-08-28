ΟΦΗ, μεταγραφές: Προς την έξοδο ο Γιουνγκ
Ο Άντριου Γιουνγκ φαίνεται πως οδεύει προς την έξοδο από τον ΟΦΗ, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ασία, η Περσίμπ Μπαντούνγκ έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για τον Γάλλο επιθετικό. Μάλιστα πιέζει προκειμένου η συμφωνία να κλείσει άμεσα, καθώς η μεταγραφική περίοδος στην Ινδονησία ολοκληρώνεται την Κυριακή, 31 Αυγούστου.
Από το ρεπορτάζ προκύπτει πως πράγματι το κλαμπ της Ινδονησίας έχει καταθέσει πρόταση στους Κρητικούς για τον ποδοσφαιριστή, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι πρόκειται για τη μοναδική επιλογή που έχει στα χέρια του. Υπάρχουν κι άλλες ομάδες που έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον προς την περίπτωσή του, γεγονός που αφήνει όλα τα σενάρια για το μέλλον του ανοιχτά. Παρ’ όλα αυτά, το πιθανότερο είναι πως σύντομα ο Γάλλος φορ θα αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα του Ηρακλείου.
Μετά την απόκτηση του Μάρκο Ράκονιατς, ο Γιουνγκ βρέθηκε τέταρτος στην ιεραρχία για την κορυφή της επίθεσης. Ο Μίλαν Ράσταβατς έχει δείξει ξεκάθαρα τις προτιμήσεις του, στηριζόμενος στον ανερχόμενο Γιάννη Θεοδοσουλάκη, που με την εικόνα του δείχνει να έχει προβάδισμα για βασικός σε αυτό το κομμάτι της σεζόν, αλλά και στους Ρακονιάτς και Σαλσέδο. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γιουνγκ έμεινε εκτός τόσο από το φιλικό με την Μπολόνια όσο και από την αναμέτρηση με τον Γρανίτη Χανίων, επιβεβαιώνοντας ότι δεν είναι στα πλάνα του Σέρβου τεχνικού.
Με αυτά τα δεδομένα, όλα δείχνουν πως ο υψηλόσωμος επιθετικός ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, με την Ινδονησία να φαντάζει αυτή τη στιγμή αρκετά πιθανός περιορισμός.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.