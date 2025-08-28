Ο Φώτης Ιωαννίδης για 25 εκατ. ευρώ μετακομίζει από τον Παναθηναϊκό στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και «ισοφάρισε» τον Μαυροπάνο. Οι Κωστούλας, Μανωλάς, Τζίμας συμπληρώνουν την πεντάδα.

Το καλοκαίρι που γέμισαν τα ταμεία Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ.

Ο Ολυμπιακός παραχώρησε τον Κωστούλα στη Μπράιτον με το συνολικό κόστος, με τα μπόνους ν' αγγίζει τα 40 εκατ. ευρώ, ενώ ο Δικέφαλος έδωσε από τον περασμένο Γενάρη ουσιαστικά τον Τζίμα στη Μπράιτον. Το κόστος με το κέρδος και της Νυρεμβέργης, η οποία ενεπλάκη στη μεταγραφή έφτασε τα 26,4 εκατ. ευρώ.

Ο Παναθηναϊκός πήρε σειρά κι έδωσε για 13 εκατ. ευρώ συν 2 εκατ. ευρώ μπόνους τον Βαγιαννίδη στη Σπόρτινγκ. Τα «λιοντάρια», όμως, δεν έμειναν εκεί και με 25 εκατ. ευρώ, 22 εκατ. ευρώ συν 3 εκατ. ευρώ τα μπόνους, κάνει δικό της και τον Ιωαννίδη.

Ο διεθνής φορ του τριφυλλιού που θα παίξει για τελευταία φορά με την πράσινη φανέλα στο αποψινό ματς με τη Σαμσουνσπόρ, ανέβηκε στην πεντάδα των ακριβότερων πωλήσεων. Εκεί έπιασε τον Μαυροπάνο.

Στο... βάθρο βρίσκονται οι Κωστούλας, Μανωλάς, Τζίμας. Σε ό,τι αφορά, βέβαια, την μετακίνηση από ελληνική ομάδα σε σύλλογο του εξωτερικού, που είναι και πιο δύσκολο να συμβεί από το να πάει για παράδειγμα ένας παίκτης από τη Γερμανία στην Αγγλία, οι τρεις ακριβότερες πωλήσεις είναι αυτές των Κωστούλα, Τζίμα, Ιωαννίδη.

Ο Κωστούλας σκαρφάλωσε τον Ιούνιο στην κορυφή, αφού ξεπέρασε το κόστος της μεταγραφής του Μανωλά, όταν το 2019 πήγε από τη Ρόμα στη Νάπολι έναντι 36 εκατ. ευρώ. Στα αξιοσημείωτα ότι ο διεθνής τερματοφύλακας Οδυσσέρας Βλαχοδήμος έκανε δύο πωλήσεις από 16 εκατ. ευρώ και άνω (από τη Μπενφίκα στη Νότιγχαμ κι από τη Νότιγχαμ στη Νιούκαστλ) και ο παλαίμαχος φορ Κώστας Μήτρογλου πουλήθηκε δύο φορές 15 εκατ. ευρώ και άνω. Μία από τον Ολυμπιακό και μία από τη Μπενφίκα.

Το Gazzetta παρουσιάζει τις πιο σημαντικές πωλήσεις Ελλήνων παικτών από 11 εκατ. ευρώ και άνω.

Αναλυτικά οι ακριβότερες πωλήσεις Ελλήνων ποδοσφαιριστών