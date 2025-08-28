Ο Φώτης Ιωαννίδης ετοιμάζεται ν' αφήσει τον Παναθηναϊκό για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Τα 25 εκατ. ευρώ της μεταγραφής εκτίναξαν τη μπάνκα πάνω από τα 120 εκατ. ευρώ για πέντε Έλληνες φορ, μέσα σε έναν χρόνο. Προηγήθηκαν οι πωλήσεις των Παυλίδη, Δουβίκα, Τζίμα, Κωστούλα.

Ο Φώτης Ιωαννίδης δεν αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2024.

Το τριφύλλι αρνήθηκε σημαντικές προτάσεις, ήθελε τον Έλληνα φορ στην προσπάθεια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ και ο διεθνής επιθετικός επιθυμούσε να κατακτήσει την κορυφή με τους πράσινους κι έπειτα να κάνει το βήμα στο εξωτερικό. Τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα ήθελε και ο Παναθηναϊκός και ο παίκτης. Ο Ιωαννίδης δεν έκανε τρομερή σεζόν, όμως, οι ενδιαφερόμενοι ήταν αρκετοί και αναγνωρίζουν το ταλέντο του παίκτη.

Έτσι, η Σπόρτινγκ, η οποία τον πολιορκούσε εδώ κι έναν χρόνο, τον κάνει δικό της με 25 εκατ. ευρώ (22 εκατ. ευρώ + 3 εκατ. ευρώ μπόνους). Με αυτό το ποσό ο Ιωαννίδης έγινε φυσικά η ακριβότερη πώληση των πρασίνων και παράλληλα είναι ο τρίτος Έλληνας επιθετικός που κόστισε τα περισσότερα χρήματα και ο πέμπτος συνολικά Έλληνας ποδοσφαιριστής, αφού «ισοφάρισε» τον Μαυροπάνο. Αυτό, όμως, που πραγματικά προκαλεί εντύπωση είναι ότι ο 25χρονος διεθνής φορ συμπλήρωσε μία απίθανη πεντάδα Ελλήνων επιθετικών, που σε διάστημα ενός έτους πουλήθηκαν συνολικά για περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ! Για την ακρίβεια, όπως θα δείτε στο θέμα του Gazzetta, για 122,4 εκατ. ευρώ!

Η αρχή με Παυλίδη

Ο Βαγγέλης Παυλίδης έκανε τρομερά πράγματα στην Άλκμααρ. Πέτυχε 80 γκολ σε 137 ματς με την ολλανδική ομάδα κι ενώ είχαν προηγηθεί και 33 σε 82 παιχνίδια με τη Βίλεμ. Η Μπενφίκα δεν έμεινε ασυγκίνητη και τον Ιούλιο του 2024 έβγαλε 18 εκατ. ευρώ από το ταμείο, για να πάρει τον διεθνή επιθετικό. Κρίνοντας από την πορεία του Παυλίδη, οι Πορτογάλοι έκαναν super deal με την Αλκμάαρ. Τα 18 εκατ. ευρώ φαντάζουν «ψίχουλα» για τον 26χρονο Παυλίδη.

Στη Μπράιτον μέσω Γερμανίας ο Τζίμας

Στις 3 Φεβρουαρίου 2025 η Μπράιτον ανακοίνωσε την αγορά του Στέφανου Τζίμα. Ο φορ του ΠΑΟΚ έναν μήνα πριν (γεννήθηκε στις 6/1/06) έκλεισε τα 19 του χρόνια κι έβγαζε μάτια με τη Νυρεμβέργη στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Είχε 12 γκολ σε 24 αγώνες, με την Εθνική Νέων ήταν εντυπωσιακός και μπορεί ο ΠΑΟΚ να μην τον χάρηκε όσο θα ήθελε, αλλά έβαλε στο ταμείο 20 εκατ. ευρώ.

Η Μπράιτον έδωσε συνολικά 26,4 εκατ. ευρώ. Η Νυρεμβέργη πλήρωσε τον ΠΑΟΚ για να αγοράσει τον Τζίμα κι έπειτα τον έδωσε στη Μπράιτον. Στο ντεμπούτο του την Τετάρτη στο Λιγκ Καπ Αγγλίας, ο Τζίμας να σημειώσουμε ότι είχε 2 γκολ και μία ασίστ στο 6-0 επί της Όξφορντ.

Από την Ισπανία στην Ιταλία ο Δουβίκας

Ο 26χρονος 2/8/99 Τάσος Δουβίκας δεν έκανε στον Αστέρα Τρίπολης την καριέρα που ήθελε. Τον πήρε ο Βόλος, τον πίστεψε και ο νεαρός φορ μέτρησε 14 γκολ με 4 ασίστ σε 34 παιχνίδια. Η Ουτρέχτη, που είχε και τον Βασίλη Μπάρκα στο τέρμα, τον εντόπισε κι έδωσε 1,2 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει. Στην Ολλανδία ήρθε η... έκρηξη. Ο Δουβίκας σε 77 ματς «έγραψε» 32 γκολ κι 7 ασίστ.

Η Θέλτα αποφάσισε τότε να δαπανήσει 12 εκατ. ευρώ για να πάρει τον Δουβίκα. Στην ισπανική ομάδα δεν ήταν συχνά βασικός, ωστόσο, μέτρησε 58 αγώνες, 18 γκολ και 4 ασίστ. Έτσι, στις 3 Φεβρουαρίου 2025 η Κόμο έδωσε 14 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει. Στον ιταλικό σύλλογο ο Δουβίκας μετράει έως τώρα 5 γκολ σε 15 ματς, ενώ έχει και 2 ασίστ.

Η ακριβότερη πώληση ο Κωστούλας

Ο Μπάμπης Κωστούλας αν και ο μικρότερος απ' όλους, έγινε ο ακριβότερος Έλληνας ποδοσφαιριστής, όχι μόνο επιθετικός, που πουλήθηκε σε ομάδα του εξωτερικού. Γεννημένος στις 30/5/07, ο Κωστούλας έβγαλε μάτια με τον Ολυμπιακό την περασμένη σεζόν. Είχε κάνει ήδη εντύπωση με την πορεία του στην δεύτερη ομάδα και την κατάκτηση του Youth League. Ο Κωστούλας είχε 35 ματς με 7 γκολ και 2 ασίστ στους ερυθρόλευκους.

Η Μπράιτον τον Ιούνιο αγόρασε τον 18χρονο φορ με το ποσό, μαζί με τα μπόνους, ν' αγγίζει τα 40 εκατ. ευρώ!

Πεντάδα με Ιωαννίδη

Ο Φώτης Ιωαννίδης, λοιπόν, συμπληρώνει την πεντάδα των Ελλήνων φορ, οι οποίοι σε διάστημα 12 μηνών έφεραν στα ταμεία των ομάδων τους 122,40 εκατ. ευρώ. Αναλυτικά τα ποσά.

Κωστούλας 40 εκατ. ευρώ

Τζίμας 26,4 εκατ. ευρώ

Ιωαννίδης 25 εκατ. ευρώ

Παυλίδης 18 εκατ. ευρώ

Δουβίκας 14 εκατ. ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ: 122,4 εκατ. ευρώ

Ένα ασύλληπτο ποσό που δείχνει το ταλέντο των συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών, αλλά και κάτι που δεν μπορεί να μην επισημανθεί. Το πόσο έχει «ξεφύγει» η ποδοσφαιρική αγορά. Κάποτε το να πουληθεί ένας παίκτης με 3-4 εκατ. ευρώ (υπήρξαν κι εξαιρέσεις) ήταν το φυσιολογικό. Τώρα αυτά είναι «ψιλά». Φυσικά και οι ελληνικές ομάδες έμαθαν να πουλάνε και να γίνονται κι αυτές πιο σκληρές στις διαπραγματεύσεις. Να προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες της αγοράς.