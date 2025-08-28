Ο νέος γκολκίπερ του Παναθηναϊκού, Αλμπάν Λαφόν αχίζει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, ωστόσο εντύπωση προκαλεί η απόφαση του.

Ο Αλμπάν Λαφόν ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του με την Ακτή Ελεφαντοστού. Ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού κλήθηκε από τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Εμέρς Φαέ, για να ενισχύσει τους «Ελέφαντες». Η μεγάλη έκπληξη ήρθε στη θέση του τερματοφύλακα, όπου εκτός από τους Γιαχία Φοφανά (Ανζέ) και Μοχάμεντ Κονέ (Σαρλερουά), συμπεριλήφθηκε και ο Λαφόν.

Γεννημένος στην Ουαγκαντούγκου της Μπουρκίνα Φάσο και προϊόν των ακαδημιών της Τουλούζ, ο Λαφόν αγωνίστηκε με την Εθνική Ελπίδων της Γαλλίας, ενώ το Σεπτέμβριο του 2022 είχε κληθεί και από τον Ντιντιέ Ντεσάν για τους «τρικολόρ», όταν απουσίαζε λόγω τραυματισμού ο Γιορίς και εκείνος αγωνιζόταν στη Ναντ.

Παράλληλα, η Μπουρκίνα Φάσο προσπάθησε να τον πείσει να ενισχύσει τη δική της εθνική ομάδα. Ωστόσο, η Ομοσπονδία της Ακτής Ελεφαντοστού βρισκόταν εδώ και μήνες σε επαφές μαζί του για να καλύψει αυτή τη θέση. Η επιλογή του τελικά ήταν να φορέσει τη φανέλα των «Ελεφάντων», αποκτώντας την ιβοριανή υπηκοότητα χάρη στη μητέρα του παππού του από τη μεριά της μητέρας του, που ήταν Ιβοριανή.

«Η σχέση του με τον Φαέ, που επίσης έχει περάσει από τη Ναντ, έπαιξε σημαντικό ρόλο. Αν και δεν έχει ακόμη αγωνιστεί ως βασικός στον Παναθηναϊκό, όπου παραχωρήθηκε δανεικός το καλοκαίρι έπειτα από μια δύσκολη σεζόν (2024-2025) με τη Ναντ, ο 26χρονος τερματοφύλακας αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής σύντομα. Εκείνο όμως που τον περιμένει είναι η εμπειρία με την εθνική Ακτής Ελεφαντοστού, με στόχο φυσικά το Κύπελλο Εθνών Αφρικής (21 Δεκεμβρίου – 18 Ιανουαρίου), όπου η Ακτή Ελεφαντοστού θα υπερασπιστεί τον τίτλο της» τονίζει η Equipe.