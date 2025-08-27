Στην εθνική ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού για πρώτη φορά κλήθηκε ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού Αλμπάν Λαφόν.

Ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα για τον Αλμπάν Λαφόν.

Ο γκολκίπερ του Παναθηναϊκού είχε σημαντική καριέρα στη Γαλλία με τη Ναντ και μεταγραφή στην Ιταλία, ωστόσο, δεν μπόρεσε να κληθεί στην εθνική ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού, απ' όπου και κατάγεται.

Ο 26χρονος Ιβοριανός τερματοφύλακας, ωστόσο, ο οποίος ήρθε φέτος στο τριφύλλι από τη Ναντ, αν και δεν έχει παίξει, κατάφερε να κληθεί στην εθνική ομάδα της πατρίδας του, για δύο ματς στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Συγκεκριμένα, η Ακτή Ελεφαντοστού στις 5 Σεπτεμβρίου θα υποδεχθεί το Μπουρουντί και στις 9 του ίδιου μήνα θα φιλοξενηθεί από τη Γκαμπόν.