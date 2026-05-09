«Δεν εφησυχάζουμε, να φτάσουμε τον Ολυμπιακό εκεί που του αξίζει»

Πραγματοποιήθηκε, το Σάββατο (9/5) το μεσημέρι, στο Δημοτικό γήπεδο «Στ. Μελισσουργός» στο Ρέντη, η τελετή απονομής του πρωταθλήματος της ομάδας ποδοσφαίρου Γυναικών του Ολυμπιακού για την άνοδο της στη Β' Εθνική.

Η Project Manager της ομάδας ποδοσφαίρου Γυναικών του Θρύλου, Ντέπυ Κοξένογλου, δήλωσε: «Μας έχει πλημμυρίσει τεράστια ευχαρίστηση και ικανοποίηση. Γι' αυτό και η Ολυμπιακή οικογένεια συγχαίρει τα κορίτσια και το τεχνικό επιτελείο για αυτή την άμεση άνοδο στην επόμενη κατηγορία. Με μια σπουδαία πορεία, με ένα ρεκόρ πάρα πολύ σπουδαίο, όπως τα 136 γκολ και το μηδέν παθητικό, το οποίο έδειξε την ποιότητα της ομάδας και είμαστε σίγουροι, ότι και το μέλλον επιφυλάσσει εξίσου και μεγαλύτερες επιτυχίες και νίκες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ».

Από την πλευρά του, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Τάσος Φλέγγας, ανέφερε: «Τα συναισθήματα δεν μπορεί να είναι άλλα παρά χαρά, ευγνωμοσύνη, περηφάνια. Ολο το σταφ, όλες οι παίκτριες, η διοίκηση εργαστήκαμε όλοι μαζί για να έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Ευελπιστούμε σε ανάλογη συνέχεια, δεν εφησυχάζουμε. Αντιθέτως, θα έλεγα, προετοιμαζόμαστε καθημερινά στις προπονήσεις, να βελτιωνόμαστε ακόμα περισσότερο για καταξίωση σε μεγαλύτερη κατηγορία. Ευελπιστούμε σε ανάλογη συνέχεια και ευχαριστούμε και όλο τον κόσμο για τη στήριξη και γενικά, ευελπιστούμε σε ανάλογη συνέχεια».

Η αρχηγός του Ολυμπιακού, Κωνσταντίνα Μυλωνά, υπογράμμισε: «Είμαι πολύ χαρούμενη, τυχερή, ευλογημένη. Νιώθω περηφάνια για την ομάδα αυτή. Ζήσαμε και ζούμε μαγικές στιγμές. Είναι το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο Γυναικών, κάτι που το κάνει μοναδικό. Μαζί αγωνιζόμαστε, μαζί ονειρευόμαστε, μαζί γιορτάζουμε. Σας ευχαριστούμε όλους και όλες πάρα πολύ για τη στήριξη. Να μας έχει ο Θεός καλά. Οσο για το ότι είμαι η πρώτη αρχηγός, είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Είναι μαγικό όλο αυτό που ζούμε. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Είναι πολύ όμορφο το συναίσθημα».

Η δεύτερη αρχηγός του Θρύλου, Φαίδρα Λόγου, τόνισε: «Δεν περιγράφονται τα συναισθήματα με λέξεις. Η αλήθεια είναι, ότι είχαμε μια πολύ πετυχημένη χρονιά, αλλά τώρα είναι μόνο η αρχή. Περιμένω τα επόμενα μαζί με την ομάδα, για να φτάσουμε τον Ολυμπιακό εκεί που του αξίζει, στην Α' Εθνική. Ηταν πολλές οι έντονες στιγμές φέτος, η αλήθεια είναι. Αυτή που δεν θα ξεχάσω ποτέ, όμως, είναι όταν κλειδώσαμε και βαθμολογικά την άνοδό μας στη Β' Εθνική και όλες μαζί πανηγυρίσαμε γι' αυτό».

Η εξτρέμ των «ερυθρόλευκων», Κατερίνα Τζανή, δήλωσε: «Απειρα τα συναισθήματα, είμαι πολύ χαρούμενη. Είναι ιστορική στιγμή για την ομάδα! Ηταν η χρονιά απαιτητική, αλλά κατέληξε πάρα πολύ όμορφα και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό».

