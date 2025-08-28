Το νότιο πέταλο στο Πανθεσσαλικό στάδιο θα ανοίξει για τους φίλους του Ολυμπιακού, καθώς ήδη έχουν «φύγει» 8.000 εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση του Σαββάτου (30/8, 19:00) με τον Βόλο.

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στον Βόλο το Σάββατο (30/8, 19:00), με στόχο το 2/2 στη Stoiximan Superleague, απέναντι στην ομώνυμη ομάδα. Και φυσικά στο πλάι θα έχει τον κόσμο του, που αναμένεται να δώσει «δυναμικό παρών».

Μάλιστα, οι νταμπλούχοι Ελλάδος εξέδωσαν ανακοίνωση, μέσω της οποίας ενημερώνουν πως έχουν ήδη «φύγει» 8.000 εισιτήρια, με αποτέλεσμα να ανοίξει και το νότιο πέταλο στο Πανθεσσαλικό.

Η ανακοίνωση:

Η διάθεση των εισιτηρίων για το εκτός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού το Σάββατο (30/8, 19:00) απέναντι στο Βόλο συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς. Τρεις μέρες πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης και έχουν ήδη «φύγει» περισσότερα από 8.000 εισιτήρια.

Αποτέλεσμα της μεγάλης ζήτησης ήταν να έχουν εξαντληθεί σχεδόν όλα τα εισιτήρια του ενός πετάλου κι ενώ επίκειται να ανοίξει σήμερα και το νότιο πέταλο στο Πανθεσσαλικό.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο έκδοσης εισιτηρίων του αγώνα Βόλος ΝΠΣ – Ολυμπιακός, θα λειτουργήσει στο ξενοδοχείο Volos Palace ειδικά διαμορφωμένος χώρος με stands για την έκδοση της Συλλεκτικής Κάρτας και της Κάρτας Φιλάθλου του Ολυμπιακού.

Ώρες λειτουργίας:

Πέμπτη 28/8: 18:00 – 21:00

Παρασκευή 29/8: 11:00 – 14:00 & 18:00 – 21:00

Σάββατο 30/8: 11:00 – 16:00