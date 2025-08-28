Ολυμπιακός: Ιδανική κλήρωση στο Τσάμπιονς Λιγκ θα ήταν μία σαν του…ΠΑΟΚ!

Ο Κ. Νικολακόπουλος σχολιάζει στο blog του στο gazzetta πέντε πράγματα ενόψει της κλήρωσης του Τσάμπιονς Λιγκ.

Τι θα ήθελα στην κλήρωση του Τσάμπιονς Λιγκ για τον Ολυμπιακό; Μία ίδια κλήρωση που είχε πέρυσι ο ΠΑΟΚ στο Γιουρόπα Λιγκ!

Και να εξηγήσω τι εννοώ: Λογικά σε τέτοιες κληρώσεις θα πέσεις και με πολύ δυνατούς αντιπάλους και με λιγότερο δυνατούς αντιπάλους. Εκτός φυσικά κι αν είσαι γκαντέμης με όλη τη σημασία της λέξης και πέσεις μόνο με πολύ δυνατές ομάδες. Γίνεται κι αυτό. Αλλά μιλάμε πιο είναι το πιο νορμάλ.

Τι κλήρωση είχε πέρυσι ο ΠΑΟΚ στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ; Την πιο ιδανική! Το ότι δεν την εκμεταλλεύθηκε στο βαθμό που έπρεπε και απλά πέρασε οριακά ως 22ος είναι κάτι για το οποίο καθαρά ευθύνεται ο ίδιος. Γιατί, όμως, ήταν ιδανική η κλήρωση;

Πρώτον, γιατί έπαιξε εκτός έδρας με τους τρεις πιο δύσκολους αντιπάλους του, τη Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ (0-2), τη Ρεάλ Σοσιεδάδ (0-2) και τη Γαλατασαράϊ. (1-3). Λες πρέπει να παίξω με τρεις καλύτερους, τα παίζω έξω, τα χάνω και δεν έγινε και τίποτα φοβερό!

Δεύτερον, γιατί το τέταρτο εκτός έδρας παιχνίδι του ήταν με την πιο εύκολη, πάντα στα χαρτιά, ομάδα, τη Ρίγκας από τη Λετονία. Λες πάω και κάνω διπλό (2-0) και μαζεύω τρία ποντάκια στην άκρη.

Τρίτον, τα τέσσερα εντός έδρας παιχνίδια τα παίζω και τα τέσσερα με ομάδες στα μέτρα μου! Βικτόρια Πλιζέν (2-2), Στεάουα (0-1), Φέρεντσβαρος (5-0), Σλάβια Πράγας (2-0). Παίρνω από αυτά όσο περισσότερους πόντους γίνεται και όμορφα κι ωραία προκρίνομαι!

Ναι, ο Ολυμπιακός αναπόφευκτα θα έχει πολύ πιο δυνατούς αντιπάλους από τον ΠΑΟΚ, καθότι τώρα μιλάμε για Τσάμπιονς Λιγκ και όχι για Γιουρόπα Λιγκ. Αναλογικά λέω. Να είναι π.χ. το ένα εκτός έδρας παιχνίδι του με την Γκαραμπάγκ η, την Πάφο η, την Γκαραμπάγκ. Και να έχεις εντός έδρας μία από αυτές τις τρεις. Και την Μπόντο η, την Σλάβια. Και την Κλαμπ Μπριζ η, τη Βιγιαρεάλ. Και ξέρω γω την Ντόρτμουντ. Αυτό σημαίνει αναλογικά. Να πάρεις από αυτά τα τέσσερα ματς όσο μπορείς παραπάνω βαθμούς και μετά να παλέψεις για το «θαύμα» στο καθένα από τα υπόλοιπα τέσσερα.

Αναμφίβολα είναι άλλο το επίπεδο των ομάδων εδώ, όμως μιλάω για την κεντρική ιδέα μίας κλήρωσης σαν κι αυτή του ΠΑΟΚ. Βεβαίως, τέτοιες κληρώσεις-λουκούμι δεν έρχονται κάθε χρόνο. Για να δούμε.

Άσχετο: Ο αντίπαλος δεν την έχει παρατήσει ακόμη τη μεταγραφή…Την παλεύει με νύχια και με δόντια…Και με πολλά, είναι αλήθεια, λεφτά και με τον προπονητή του και με μεσολαβητές κλπ, κλπ.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Θα μας τρελάνει ο Μανέ. Χθες το βράδυ έδωσε συνέντευξη στην πατρίδα του και έδωσε μία νέα εκδοχή για την ματαίωση της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό!

Αυτή τη φορά είπε ότι η μεταγραφή δεν έγινε επειδή ο Ολυμπιακός επέμενε να υπογράψει ο παίκτης συμβόλαιο τώρα που ήρθε στην Ελλάδα, ενώ κατά τον ίδιο τον Μανέ η αρχική συμφωνία ήταν να έρθει εδώ, να περάσει ιατρικά, να πάρει το συμβόλαιο, να πάει πίσω στη Σουηδία, να το μελετήσει με τον δικηγόρο του και τότε να το υπέγραφε!

Είναι κάτι που πρώτη φορά το ακούμε, αλλά…οκ! Για όλα υπάρχει μία πρώτη φορά. Ας το πούμε έτσι. Η πραγματικότητα είναι ότι πρόκειται για ένα παιδί που ήρθε εδώ με πέντε μάνατζερ (!) και όλη την ώρα μιλούσε στο τηλέφωνο και με έναν έκτο. Βρίσκονταν σε μία σύγχυση, σαν να μην ήξερε τι ήθελε. Κι αν δείτε και τις φωτογραφίες από το αεροδρόμιο, φαινόταν ότι δεν ήταν στα καλύτερα του. Διέκρινες μία αμηχανία πάνω του. Δεν χαμογελούσε. Δεν έβλεπες έναν παίκτη που ερχόταν να προχωρήσει σε μία κίνηση καριέρας. Το γιατί και το πως το ξέρει ο ίδιος.

Από εκεί και πέρα, προσπαθεί να προασπίσει τον εαυτό του, βγάζοντας κάθε φορά που κάνει δηλώσεις κι ένα νέο σενάριο. Ατυχώς φάνηκε ανέτοιμος για να αντιμετωπίσει την πρόκληση μίας σημαντικής μεταγραφής. Ανέτοιμος από πλευράς νοοτροπίας.

Και για το τέλος ένα ιμότζι