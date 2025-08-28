ΠΑΟΚ για Σπόρτινγκ και Κωνσταντέλια: «Δεν υπάρχει θέμα»

Άνθρωποι του «Δικέφαλου του Βορρά» διαψεύδουν τα σενάρια από Πορτογαλία μεριά, τα οποία αναφέρονται στον Γιάννη Κωνσταντέλια.

«Φρένο» στις ορέξεις της Σπόρτινγκ Λισαβώνας για να κάνει δικό της έναν ακόμη Έλληνα, τον Γιάννη Κωνσταντέλια, βάζουν οι ιθύνοντες του ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες, άνθρωποι από την ομάδα της Θεσσαλονίκης διαψεύδουν τα σενάρια που κυκλοφορούν τα πορτογαλικά ΜΜΕ για τον Έλληνα άσο.

Τις τελευταίες ημέρες, διάφορα ρεπορτάζ από τη χώρα της Ιβηρικής περιελάμβαναν το όνομα του 22χρονου μεσοεπιθετικού του «Δικέφαλου του Βορρά», με ορισμένα εξ' αυτών μάλιστα να αναφέρουν πως γνωρίζει τα πάντα για τη Σπόρτινγκ και είναι ενθουσιασμένος με το πρότζεκτ που του έχει παρουσιαστεί.

Νέο σημερινό κείμενο της Α Bola έγραψε πως τα «Λιοντάρια» δυσκολεύονται να προχωρήσουν την περίπτωση του «Ντέλια», λόγω των υψηλών απαιτήσεων που φέρεται να έχει ο ΠΑΟΚ. Ωστόσο, όλα αυτά δεν... ενδιαφέρουν τους ανθρώπους της ομάδας, που ξεκαθαρίζουν πως «δεν υπάρχει θέμα Κωνσταντέλια».