ΠΑΟΚ: Τέλος τα σενάρια για Μικελμπρενσίς - Υπογράφει στη Βαλένθια

Ο ΠΑΟΚ σταμάτησε να ασχολείται με την περίπτωση του Γουίλιαμ Μικελμπρενσίς και όπως όλα δείχνουν ο Γάλλος αμυντικός θα συνεχίσει την καριέρα του στη Βαλένθια.

Ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να μην προχώρησει τελικά με την περίπτωση του Γουίλιαμ Μικελμπρενσίς, καθώς, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, παρά το γεγονός πως ο δικέφαλος του βορρά είχε φτάσει σε προχωρημένες συζητήσει με τον παίκτη, ο ίδιος επέλεξε εν τέλει να «φρενάρει» τη μεταγραφή του στους Θεσσαλονικείς.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Ισπανού δημοσιογράφου, Hector Gonzalez, ο Γάλλος αμυντικός, βρίσκεται τώρα πολύ κοντά στη Βαλένθια, η οποία είχε εκδηλώσει από νωρίς το ενδιαφέρον της για την απόκτηση του άλλοτε μπακ του Αμβούργου.

Μάλιστα οι «νυχτερίδες» θέλουν να ολοκληρώσουν όσο το δυνατό γρηγορότερα τη μεταγραφή και να προσφέρουν στον νεαρό μπακ συμβόλαιο τριετούς συνεργασίας, όμως το κύριο εμπόδιο παραμένει το οικονομικό περιθώριο της ομάδας, η οποία θα πρέπει πρώτα να απελευθερώσει χώρο για να μπορέσει να κλείσει τη συμφωνία.

Ο Μικελμπρενσίς έμεινε ελεύθερος αυτό το καλοκαίρι, ύστερα από τέσσερα χρόνια παρουσίας στο Αμβούργο, όπου αγωνίστηκε από το 2022, πραγματοποιώντας συνολικά περισσότερες από 70 συμμετοχές με τη φανέλα του γερμανικού συλλόγου. Την περασμένη σεζόν στη Μπουντεσλίγκα μέτρησε με το Αμβούργο 26 συμμετοχές και είχε 4 ασίστ. Στη Ligue 1 με τη Μετς είχε 9 ματς και 1 ασίστ.