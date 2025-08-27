A Bola: «Ο Κωνσταντέλιας ξέρει ήδη τα πάντα για τη Σπόρτινγκ»

Το πορτογαλικό μέσο ισχυρίζεται πως ο άσος του ΠΑΟΚ παραμένει στο προσκήνιο για τη Σπόρτινγκ, αναφέροντας μάλιστα ότι ο ποδοσφαιριστής γνωρίζει τα πάντα για την ομάδα.

Μπορεί ο Γερεμάι Ερνάντες να παραμένει πρώτη επιλογή της Σπόρτινγκ για ενίσχυση στα «φτερά» της επίθεσης, ωστόσο οι Πορτογάλοι δεν αφήνουν στην... άκρη την περίπτωση του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Ο άσος του ΠΑΟΚ του οποίου το σίριαλ περί αποχώρησης για τη Στουτγκάρδη ολοκληρώθηκε με... ανανέωση έως το 2029 με τον «Δικέφαλο του Βορρά», φέρεται πως θα αποτελέσει το plan b των «Λιονταριών», σε περίπτωση που δεν καταφέρουν να κάνουν δικό τους τον ποδοσφαιριστή της Ντεπορτίβο Λα Κορούνια. Μάλιστα, η A Bola σε σημερινό (27/8) της δημοσίευμα, αναφέρει πως ο «Ντέλιας» γνωρίζει τα πάντα για το πρότζεκτ της πορτογαλικής ομάδας.

«Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, 22 ετών, έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο διερευνητικών επαφών από τον σύλλογο και είναι ενθουσιασμένος με την πιθανότητα να ενταχθεί στη Σπόρτινγκ», γράφει χαρακτηριστικά το εν λόγω μέσο, που σε άλλο σημείο του κειμένου αναφέρει πως ο νεαρός Έλληνας ποδοσφαιριστής «αρέσκεται» στην ιδέα να παίξει στο Champions League.