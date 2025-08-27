Ο Αλεσάντρο Βολιάκο έδωσε το «ΟΚ» για να συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ, με τις δύο πλευρές να ρυθμίζουν τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας του δανεισμού του.

Η Τζένοα βρίσκεται πλέον στις τελικές συζητήσεις με τον ΠΑΟΚ για την παραχώρηση του Αλεσάντρο Βολιάκο.

Ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός άναψε το «πράσινο φως» για να συνεχίσει την καριέρα του στη Θεσσαλονίκη, με τον Δικέφαλο να αποτελεί τον πρώτο σταθμό του εκτός Ιταλίας.

Ενδεικτικό των προθέσεών του ήταν το γεγονός ότι το απόγευμα της Τετάρτης (27/8) άρχισε να ακολουθεί τον επίσημο λογαριασμό του ΠΑΟΚ στο Instagram, κίνηση που φανέρωσε ξεκάθαρα την κατεύθυνσή του.

Η συμφωνία προβλέπει μετακίνηση με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς, με τις λεπτομέρειες να απομένουν για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή.

Παρότι στο τραπέζι υπήρξε ενδιαφέρον από Πίζα και Κάλιαρι, ο Βολιάκο πήρε την απόφασή του και επέλεξε τον ΠΑΟΚ, προκειμένου να κάνει το βήμα στο εξωτερικό και να ενισχύσει την αμυντική γραμμή του Δικεφάλου ενόψει της ευρωπαϊκής του παρουσίας.