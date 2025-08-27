Σύμφωνα με τη σημερινή αναφορά στην Ιταλία, ο Αλεσάντρο Βολιάκο είναι πλέον πιο κοντά στον ΠΑΟΚ, την ώρα που τα σενάρια για Κάλιαρι και Τζένοα δείχνουν να έχουν παγώσει. Ο Δικέφαλος πιέζεται από τον χρόνο λόγω της ευρωπαϊκής λίστας και επιταχύνει τις διαδικασίες.

Ο Αλεσάντρο Βολιάκο αποτελεί αυτή τη στιγμή τον εκλεκτό του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση της άμυνας του. Σύμφωνα με δημοσίευμα της La Repubblica, που αναδημοσιεύθηκε και στην Ιταλία, οι προοπτικές μετακίνησής του σε Κάλιαρι ή παραμονής του στη Τζένοα έχουν «παγώσει», με αποτέλεσμα ο Δικέφαλος να εμφανίζεται ως η βασική επιλογή του 26χρονου στόπερ.

Οι συζητήσεις του ΠΑΟΚ με την Τζένοα βρίσκονται σε εξέλιξη και το θέμα θα πρέπει να τρέξει άμεσα, αφού ο χρόνος πιέζει. Μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου ο Ράζβαν Λουτσέσκου και οι συνεργάτες του θα πρέπει να δηλώσουν τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη League Phase είτε του Europa League, είτε του Conference League. Αυτό σημαίνει ότι οι επόμενες ώρες και ημέρες θα είναι καθοριστικές για την υπόθεση.

Ο Βολιάκο, γεννημένος στο Μπάρι και προϊόν των ακαδημιών της Γιουβέντους, με θητεία σε Πάντοβα, Πορντενόνε, Μπενεβέντο, Πάρμα και Τζένοα, έχει αγωνιστεί με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Ιταλίας και διαθέτει το προφίλ που ζητάει ο ΠΑΟΚ: δυναμικός, αξιόπιστος και με ευρωπαϊκές παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο.

Τι ισχύει με τον χαφ

Παράλληλα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης κινείται και για την απόκτηση ενός μέσου, καθώς γίνονται συζητήσεις με δύο χαφ που βρίσκονται στη λίστα, με στόχο να αποκτηθεί ο ένας με τη μορφή δανεισμού.

Οι «ασπρόμαυροι» λοιπόν επιχειρούν έναν διπλό μεταγραφικό ελιγμό στο φινάλε της αγοράς, με το όνομα του Βολιάκο να βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας.

Μέσα στις επόμενες ώρες θα φανεί αν ο Ιταλός αμυντικός θα κάνει το ταξίδι για τη Θεσσαλονίκη, ώστε να φορέσει τα ασπρόμαυρα και να ενταχθεί άμεσα στη λίστα του ΠΑΟΚ για την Ευρώπη.