Παναθηναϊκός: «Τσουχτερό» πρόστιμο από την UEFA!
Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να κάνει την υπέρβαση κόντρα στην Μπέτις και παρά τη νίκη στο ΟΑΚΑ (1-0) εν τέλει αποκλείστηκε από την βαριά ήττα με 4-0 στην Ισπανία για τους «16» του Europa League.
Η UEFA ανακοίνωσε από την πλευρά τα πρόστιμα για όλες τις διοργανώσεις της και οι «πράσινοι» καλούνται να πληρώσουν ένα αρκετά μεγάλο ποσό για παραβάσεις που έγιναν στο εντός έδρας ματς.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Πειθαρχική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, ο Παναθηναϊκός θα πληρώσει κοντά στις 100.000 ευρώ (94.750 ευρώ συγκεκριμένα) ενώ αν βάλουμε και άλλα 17.250 ευρώ από τα ματς με τη Βικτόρια Πλζεν, τότε η ομάδα χρεώθηκε συνολικά 112.000 ευρώ από τα ματς των νοκ-άουτ.
Συγκεκριμένα κόντρα στη Μπέτις, οι παραβάσεις είναι:
- Χρήση λέιζερ, Άρθρο 16(2)(d) DR
Πρόστιμο: 24.000 ευρώ
- Παρεμπόδιση διαδρόμων κοινού, Άρθρο 38 Κανονισμών Ασφάλειας και Προστασίας UEFA
Πρόστιμο: 28.000 ευρώ
- Άναμμα πυροτεχνημάτων, Άρθρο 16(2)(c) DR
Πρόστιμο: 12.750 ευρώ
- Καθυστερημένη έναρξη αγώνα, Άρθρο 11(2)(h) DR
Πρόστιμο: 30.000 ευρώ
