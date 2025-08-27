Ο Νίκλας Ελίασον της ΑΕΚ συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις της Εθνικής Σουηδίας για τα ματς των προκριματικών του Μουντιάλ τον Σεπτέμβρη, επιστρέφοντας στο αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα.

Ο Ελίασον είχε αγωνιστεί τελευταία φορά τον περασμένο Μάρτιο με τη φανέλα της Εθνικής Σουηδίας. Δεν είχε κληθεί στα ματς του Ιουνίου, αλλά τώρα επέστρεψε στις κλήσεις για τα ματς με Σλοβενία και Κόσοβο στις 5 και 8 Σεπτέμβρη αντίστοιχα.