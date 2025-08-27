ΑΕΚ: Ο Ελίασον επέστρεψε στις κλήσεις της Εθνικής Σουηδίας

Ο Νίκλας Ελίασον της ΑΕΚ συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις της Εθνικής Σουηδίας για τα ματς των προκριματικών του Μουντιάλ τον Σεπτέμβρη, επιστρέφοντας στο αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα.

Επιστροφή στις κλήσεις της Εθνικής Σουηδίας για τον Νίκλας Ελίασον καθώς ο εξτρέμ της ΑΕΚ συμπεριλήφθηκε στις επιλογές του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του για τα ματς του Σεπτέμβρη στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Ελίασον είχε αγωνιστεί τελευταία φορά τον περασμένο Μάρτιο με τη φανέλα της Εθνικής Σουηδίας. Δεν είχε κληθεί στα ματς του Ιουνίου, αλλά τώρα επέστρεψε στις κλήσεις για τα ματς με Σλοβενία και Κόσοβο στις 5 και 8 Σεπτέμβρη αντίστοιχα.

