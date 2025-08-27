ΑΕΚ: Ο Ελίασον επέστρεψε στις κλήσεις της Εθνικής Σουηδίας
Επιστροφή στις κλήσεις της Εθνικής Σουηδίας για τον Νίκλας Ελίασον καθώς ο εξτρέμ της ΑΕΚ συμπεριλήφθηκε στις επιλογές του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του για τα ματς του Σεπτέμβρη στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Ο Ελίασον είχε αγωνιστεί τελευταία φορά τον περασμένο Μάρτιο με τη φανέλα της Εθνικής Σουηδίας. Δεν είχε κληθεί στα ματς του Ιουνίου, αλλά τώρα επέστρεψε στις κλήσεις για τα ματς με Σλοβενία και Κόσοβο στις 5 και 8 Σεπτέμβρη αντίστοιχα.
Nu inleds resan mot VM 2026 🔥— Svensk Fotboll (@svenskfotboll) August 27, 2025
🇸🇮-🇸🇪 | 5 sep
🇽🇰-🇸🇪 | 8 sep pic.twitter.com/0JFVHwUyMi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.