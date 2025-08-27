Ολυμπιακός: Ενημέρωση για την διάθεση των εισιτηρίων απέναντι στον Βόλο
Ενημέρωση για τα εισιτήρια με τον Βόλο εξέδωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενόψει της δεύτερης αγωνιστικής, για την Stoiximan Superleague. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό στάδιο το Σάββατο (30/8) και ώρα 19:00.
Αναλυτικά η ανακοίνωση των Πειραιωτών:
«Για τον αγώνα της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League απέναντι στο Βόλο ΝΠΣ, που θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο το Σάββατο 30/08/2025 στις 19:00, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φιλάθλων μας, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης εισιτηρίων του αγώνα Βόλος ΝΠΣ – Ολυμπιακός, θα λειτουργήσει στο ξενοδοχείο Volos Palace ειδικά διαμορφωμένος χώρος με stands, για την έκδοση της Συλλεκτικής Κάρτας και της Κάρτας Φιλάθλου του Ολυμπιακού.
Ώρες λειτουργίας:
Πέμπτη 28/8: 18:00 – 21:00
Παρασκευή 29/8: 11:00 – 14:00 & 18:00 – 21:00
Σάββατο 30/8: 11:00 – 16:00»
