Ολυμπιακός: Ενημέρωση για την διάθεση των εισιτηρίων απέναντι στον Βόλο

Ολυμπιακός: Ενημέρωση για την διάθεση των εισιτηρίων απέναντι στον Βόλο

Newsroom
δ

bet365

Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε τους φιλάθλους του για τα εισιτήρια του αγώνα με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό.

Ενημέρωση για τα εισιτήρια με τον Βόλο εξέδωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενόψει της δεύτερης αγωνιστικής, για την Stoiximan Superleague. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό στάδιο το Σάββατο (30/8) και ώρα 19:00.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Πειραιωτών:

«Για τον αγώνα της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League απέναντι στο Βόλο ΝΠΣ, που θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο το Σάββατο 30/08/2025 στις 19:00, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:

Δείτε Επίσης

Ολυμπιακός, μεταγραφές: Το κόστος της απόκτησης του Μανέ και η λεπτομέρεια για το Copa Africa
Ο Ολυμπιακός

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φιλάθλων μας, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης εισιτηρίων του αγώνα Βόλος ΝΠΣ – Ολυμπιακός, θα λειτουργήσει στο ξενοδοχείο Volos Palace ειδικά διαμορφωμένος χώρος με stands, για την έκδοση της Συλλεκτικής Κάρτας και της Κάρτας Φιλάθλου του Ολυμπιακού.

 

Ώρες λειτουργίας:

Πέμπτη 28/8: 18:00 – 21:00

Παρασκευή 29/8: 11:00 – 14:00 & 18:00 – 21:00

Σάββατο 30/8: 11:00 – 16:00»

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα