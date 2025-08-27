Παναθηναϊκός, μεταγραφές: Στο στόχαστρο του «τριφυλλιού» ο Ταρεμί, οι άλλες ομάδες που ενδιαφέρονται
Ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο ανέφερε πως ο Παναθηναϊκός ρώτησε την Ίντερ για την περίπτωση του 33χρονου Ιρανού φορ Μεχντί Ταρεμί, ο οποίος παραχωρείται από την ιταλική ομάδα, έχοντας συμβόλαιο μαζί της μέχρι το καλοκαίρι του 2027.
Οι «πράσινοι» έχουν κάνει απλώς μία διερευνητική επαφή μέχρι στιγμής, με τον Ιταλό να σημειώνει ότι τις επόμενες ώρες θα ξεκινήσουν και συζητήσεις για την περίπτωσή του. Την περασμένη σεζόν εκείνος κατέγραψε 43 συμμετοχές με την φανέλα της Ίντερ έχοντας σκοράρει τρία γκολ και δώσει εννέα ασίστ σε περισσότερα από 1.900 λεπτά συμμετοχής.
Το «τριφύλλι» δεν... παίζει μόνο του για την περίπτωση του Ταρεμί. Πρόσφατα ο Ματέο Μορέτο ανέφερε πως εκείνος είναι εκτός πλάνων στην Ίντερ και ότι οι Σασουόλο και Αϊντχόφεν βρίσκονται σε επαφές με την ομάδα του Κίβου για την απόκτησή του.
🚨 PSV and Sassuolo were in ‘constant contacts’ today with Mehdi Taremi’s camp for a possible transfer. 🇮🇷— Inter Xtra (@Inter_Xtra) August 26, 2025
Sassuolo are evaluating the possibility to sign the forward from a financial standpoint. It also remains to be seen if Taremi is open to the move. ⏳
[via @MatteMoretto] https://t.co/h1aSpfzhmD
