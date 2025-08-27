Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Μεχντί Ταρεμί της Ίντερ.

Ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο ανέφερε πως ο Παναθηναϊκός ρώτησε την Ίντερ για την περίπτωση του 33χρονου Ιρανού φορ Μεχντί Ταρεμί, ο οποίος παραχωρείται από την ιταλική ομάδα, έχοντας συμβόλαιο μαζί της μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Οι «πράσινοι» έχουν κάνει απλώς μία διερευνητική επαφή μέχρι στιγμής, με τον Ιταλό να σημειώνει ότι τις επόμενες ώρες θα ξεκινήσουν και συζητήσεις για την περίπτωσή του. Την περασμένη σεζόν εκείνος κατέγραψε 43 συμμετοχές με την φανέλα της Ίντερ έχοντας σκοράρει τρία γκολ και δώσει εννέα ασίστ σε περισσότερα από 1.900 λεπτά συμμετοχής.

Το «τριφύλλι» δεν... παίζει μόνο του για την περίπτωση του Ταρεμί. Πρόσφατα ο Ματέο Μορέτο ανέφερε πως εκείνος είναι εκτός πλάνων στην Ίντερ και ότι οι Σασουόλο και Αϊντχόφεν βρίσκονται σε επαφές με την ομάδα του Κίβου για την απόκτησή του.