«Διαφορά στο οικονομικό μεταξύ Παναθηναϊκού και Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πορτογαλία, υφίσταται ακόμη διαφορά στο οικονομικό στις συζητήσεις μεταξύ Παναθηναϊκού και Σπόρτινγκ για τον Ιωαννίδη.

Η πορτογαλική ιστοσελίδα «Record» δημοσίευσε σήμερα ένα νέο ρεπορτάζ σχετικά με την υπόθεση του Φώτη Ιωαννίδη, το οποίο κινείται στο ίδιο μήκος κύματος με την χθεσινή διάψευση του Παναθηναϊκού στα περί συμφωνίας μεταξύ των δύο ομάδων.

Το πορτογαλικό μέσο κάνει λόγο για την ύπαρξη διαφοράς στις διαπραγματεύσεις που γίνονται μεταξύ των δύο ομάδων για τον Έλληνα φορ τονίζοντας πως η πορτογαλική ομάδα δίνει αυτή τη στιγμή 20 εκατ. ευρώ ενώ οι απαιτήσεις των «πρασίνων» φτάνουν τα 22 εκατ. ευρώ. Η διαφορά αυτή των 2 εκατ. ευρώ μπορεί να μην φαντάζει τεράστια, ωστόσο πρέπει να καλυφθεί για να υπάρξει deal και προς στιγμήν αυτό δεν έχει συμβεί.

Ο Φώτης Ιωαννίδης έχει ήδη δώσει τα χέρια με τα «λιοντάρια» για ένα συμβόλαιο πέντε ετών, εξέλιξη η οποία έχει ενοχλήσει το «τριφύλλι», στο οποίο δεν αρέσει ο δίαυλος επικοινωνίας που υπάρχει μεταξύ του ποδοσφαιριστή του και της πορτογαλικής ομάδας.