Στην τελευταία συζήτηση μεταξύ Θόδωρου Καρυπίδη και Ρούμπεν Ρέγες συμφωνήθηκε να εξαντληθεί κάθε περιθώριο για την απόκτηση αριστερού winger και είναι φανερό ότι ο τεχνικός διευθυντής του Άρη θα επιλέξει μεταξύ των ποδοσφαιριστών οι οποίοι ανήκουν σε ισπανικές ομάδες αλλά είναι εκτός πλάνων.

Εντός της ημέρας προβλέπεται η επικύρωση δύο συμφωνιών. Ο Κώστας Γαλανόπουλος θα υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις για να ακολουθήσει η υπογραφή διετούς συμβολαίου συνεργασίας με τους «κίτρινους». Η δε λύση της συνεργασίας με τον Χουλιάν Κουέστα παράλληλα της ένταξης του Ισπανού τερματοφύλακα στην Αντάλιασπορ θα οδηγήσει στην επισημοποίηση της επιστροφής του Σωκράτη Διούδη με τον οποίον υπάρχει προφορική συμφωνία από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Περισσότερο όμως διαπιστώνεται η πρόθεση του Άρη για την απόκτηση τουλάχιστον ενός ακόμη ποδοσφαιριστή.

Για την ακρίβεια έχει δοθεί προτεραιότητα στο αριστερό άκρο της επίθεσης και στη συζήτηση που έγινε μεταξύ του Θόδωρου Καρυπίδη και του Ρούμπεν Ρέγες, ο τελευταίος έλαβε το ελεύθερο να κινηθεί για τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι ανήκουν σε ισπανικές ομάδες αλλά δεν υπολογίζονται για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Στην πραγματικότητα, ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής ήδη έχει στα χέρια του σχετικό φάκελο, έχει προχωρήσει επίσης σε επαφές με παίκτες οι οποίοι είναι σ’ αυτό το καθεστώς κι εντός του επόμενου 48ώρου θα φανεί αν τελικώς θα γίνει η επιπλέον κίνηση στην επίθεση. Το ιδανικό σενάριο προβλέπει την απόκτηση ποδοσφαιριστή ο οποίος θα μπορεί να αγωνιστεί και στα δύο επιθετικά άκρα.

Σε ότι αφορά τη δεύτερη κίνηση, είναι αλήθεια ότι η συμφωνία με τον Κώστα Γαλανόπουλο ήρθε απρόσμενα υπό την έννοια ότι στο ίδιο διάστημα οι «κίτρινοι» ήταν σε νέα διαδικασία επαφών με τον Μάρτιν Χόνγκλα. Ο Καμερουνέζος αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια του τελευταίου αγώνα της Γρανάδα – και μάλιστα χρησιμοποιήθηκε στη θέση του σέντερ μπακ – αλλά είναι διαθέσιμος από τη στιγμή που η ισπανική ομάδα θέλει να αποδεσμευτεί από το μεγάλο συμβόλαιό του. Θυμίζουμε ότι οι «κίτρινοι» είχαν συμφωνήσει με τον 27χρονο μέσο αλλά ένα γραφειοκρατικό ζήτημα που αφορούσε τη δυνατότητα άφιξης της οικογένειάς του στη Θεσσαλονίκη ήταν ο λόγος μη ολοκλήρωσης της συμφωνίας.

Πλέον μένει να φανεί αν θα συνεχιστούν οι επαφές με τον Χόνγκλα ή και αυτός ο φάκελος θα μπει στο συρτάρι έπειτα από τη συμφωνία με τον Γαλανόπουλο. Πάντως, πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι η υπόθεση του Καμερουνέζου δεν έχει… μπει στο αρχείο αλλά διατηρούνται οι επαφές με τον ποδοσφαιριστή.