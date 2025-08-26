Εντός της ημέρας (26/8) αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Κώστας Γαλανόπουλος με σκοπό να υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις για να ακολουθήσει η υπογραφή διετούς συμβολαίου στον Άρη.

Ο Άρης προχώρησε σε συμφωνία για συμβόλαιο διάρκειας δύο χρόνων με τον Κώστα Γαλανόπουλο και με σκοπό να προσθέσει στοιχεία στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Πλέον απομένει η διευθέτηση των τυπικών διαδικασιών και η ένταξη του ποδοσφαιριστή στο προπονητικό πρόγραμμα της ομάδας. Ο 27χρονος μέσος αναμένεται το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη για να υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και φυσικά για να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης ήδη μίλησε με τον διεθνή μέσο, θα δει την κατάστασή του μέσα από τη συμμετοχή του στις προπονήσεις και αναλόγως θα αποφασίσει για τον χρόνο που θα του δώσει έως την ουσιαστική ένταξή του στην ομάδα. Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο Γαλανόπουλος θα μπει στο πλάνο του προπονητή του μετά τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Superleague και αφού χρησιμοποιηθεί το διάστημα της διακοπής για την ουσιαστική γνωριμία με τους νέους συμπαίκτες του.