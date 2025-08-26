Άρης: Άφιξη στη Θεσσαλονίκη, εξετάσεις και υπογραφές για τον Γαλανόπουλο
Ο Άρης προχώρησε σε συμφωνία για συμβόλαιο διάρκειας δύο χρόνων με τον Κώστα Γαλανόπουλο και με σκοπό να προσθέσει στοιχεία στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Πλέον απομένει η διευθέτηση των τυπικών διαδικασιών και η ένταξη του ποδοσφαιριστή στο προπονητικό πρόγραμμα της ομάδας. Ο 27χρονος μέσος αναμένεται το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη για να υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και φυσικά για να υπογράψει το συμβόλαιό του.
Ο Μαρίνος Ουζουνίδης ήδη μίλησε με τον διεθνή μέσο, θα δει την κατάστασή του μέσα από τη συμμετοχή του στις προπονήσεις και αναλόγως θα αποφασίσει για τον χρόνο που θα του δώσει έως την ουσιαστική ένταξή του στην ομάδα. Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο Γαλανόπουλος θα μπει στο πλάνο του προπονητή του μετά τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Superleague και αφού χρησιμοποιηθεί το διάστημα της διακοπής για την ουσιαστική γνωριμία με τους νέους συμπαίκτες του.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.