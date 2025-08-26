Ο Τζέισον Τσούρα ήθελε διακαώς να φύγει από τη χώρα του και να έρθει στην Ευρώπη για λογαριασμό του Παναιτωλικού και σε αυτό το πλαίσιο χάρισε στη Στρόνγκεστ μέρος από τις οφειλές της.

Παίκτης του Παναιτωλικού πρέπει να θεωρείται ο Τζέισον Τσούρα. Τα Καναρίνα την προηγούμενη εβδομάδα έφτασαν σε οριστική συμφωνία με τη Στρόνγκεστ για την αγορά του διεθνή Βολιβιανού μεσοεπιθετικού, ο οποίος αναμένεται να έρθει σύντομα στο Αγρίνιο, ώστε να υπογράψει τριετές συμβόλαιο και να τεθεί στη διάθεση του Γιάννη Πετράκη.

Σύμφωνα ΜΜΕ της Βολιβίας, ο 23χρονος ποδοσφαιριστής μετά από μία εβδομάδα απουσίας από τις προπονήσεις της ομάδας του, επέστρεψε την Τρίτη (26/8) για διευθετήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες της μεταγραφής του.

Όπως ανέφερε και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής στους συμπατριώτες του τα ποσά του deal έχουν «κλειδώσει», όμως υπήρξαν ορισμένες εκκρεμότητες που έπρεπε να διευθετηθούν.

Ο Τσούρα σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του έχει αγωνιστεί μόνο στην πατρίδα του για λογαριασμό της Στρόνγκεστ και επιθυμούσε διακαώς να περάσει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ώστε να αγωνιστεί με την κιτρινομπλέ φανέλα του Παναιτωλικού. Σε αυτό το πλαίσιο ο διεθνής μεσοεπιθετικός χάρισε στην πρώην ομάδα του μέρος από τα χρήματα που του χρωστούσε, ώστε να λύσει το συμβόλαιο του και να μετακομίσει στο Αγρίνιο.

«Ας ελπίσουμε ότι αυτά τα χρήματα, όσα θα προκύψουν από τη μεταγραφή μου, θα πάνε προς όφελος των συμπαικτών μου. Δεν ξέρω αν είναι πολλά ή λίγα, αλλά ας ελπίσουμε ότι τα χρήματα που θα εισρεύσουν στον σύλλογο θα είναι ωφέλιμα, πάνω απ’ όλα, για τους παίκτες, λόγω όλων όσων έχουν περάσει, αυτών που έχουμε περάσει εμείς, γιατί εξακολουθώ να νιώθω μέρος αυτής της ομάδας», ανέφερε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του ο Τσούρα για την αποχώρηση τη Στρόνγκεστ έπειτα από περίπου έξι χρόνια.

Πλέον η πλευρά του ποδοσφαιριστή τρέχει τις (χρονοβόρες) διαδικασίες για την έκδοση visa και αναμένεται να ταξιδέψει για την Ελλάδα την ερχόμενη εβδομάδα.

Από τη στιγμή που η μεταγραφή του Τσούρα είναι τελειωμένη στο «Emileon» αναζητούν ακόμα έναν ποδοσφαιριστή για τη γραμμή κρούσης (ακραίο που θα μπορεί να παίξει και ως περιφερειακός), ενώ μένει να φανεί αν θα γίνει κίνηση και για χαφ.