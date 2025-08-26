Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε και με τη... βούλα την τεράστια μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη, ο οποίος θα επιστρέψει ως δανεικός στην Σλάβια Πράγας μέχρι τον Γενάρη.

Ο Χρήστος Ζαφείρης είναι και επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ όντας πλέον η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου, αλλά και η μεγαλύτερη που αφορά μετακίνηση Έλληνα παίκτη σε ελληνική ομάδα.

Ο Έλληνας μέσος, που ήρθε χθες στην Θεσσαλονίκη κι έγινε δεκτός με μία τρομερή υποδοχή που του επεφύλασαν οι οπαδοί του «δικεφάλου του βορρά», πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο συμβόλαιό του με τους «ασπρόμαυρους», που θα τον κάνει έναν από τους καλύτερα αμοιβόμενους Έλληνες παίκτες.

Ο ίδιος τώρα θα επιστρέψει στην Τσεχία και την Πράγα για να συνεχίσει τις υποχρεώσεις του με την Σλάβια, στην οποία θα παραχωρηθεί ως δανεικός μέχρι τον Γενάρη.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

«Παίκτης του ΠΑΟΚ ο Χρήστος Ζαφείρης Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη από την Σλάβια Πράγας. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι τις 31.12.2029, θα παραμείνει δανεικός στην Σλάβια για τους επόμενους μήνες και θα ενταχθεί στην ομάδα μας στις 02.01.2026.