ΠΑΟΚ, μεταγραφές: Στα «ασπρόμαυρα» και επίσημα ο Ζαφείρης, ολοκλήρωσε το μπαμ ο «δικέφαλος του βορρά» (vid)
Ο Χρήστος Ζαφείρης είναι και επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ όντας πλέον η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου, αλλά και η μεγαλύτερη που αφορά μετακίνηση Έλληνα παίκτη σε ελληνική ομάδα.
Ο Έλληνας μέσος, που ήρθε χθες στην Θεσσαλονίκη κι έγινε δεκτός με μία τρομερή υποδοχή που του επεφύλασαν οι οπαδοί του «δικεφάλου του βορρά», πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο συμβόλαιό του με τους «ασπρόμαυρους», που θα τον κάνει έναν από τους καλύτερα αμοιβόμενους Έλληνες παίκτες.
Ο ίδιος τώρα θα επιστρέψει στην Τσεχία και την Πράγα για να συνεχίσει τις υποχρεώσεις του με την Σλάβια, στην οποία θα παραχωρηθεί ως δανεικός μέχρι τον Γενάρη.
Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ
«Παίκτης του ΠΑΟΚ ο Χρήστος Ζαφείρης
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη από την Σλάβια Πράγας. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι τις 31.12.2029, θα παραμείνει δανεικός στην Σλάβια για τους επόμενους μήνες και θα ενταχθεί στην ομάδα μας στις 02.01.2026.
Ο Χρήστος Ζαφείρης γεννήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2003 στην Αθήνα. Σε ηλικία 10 ετών μετακόμισε στη Νορβηγία και ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες των Φορνέμπου, Λίλεστρεμ, Φέλαμαρ και Βαλερένγκα.
Το επαγγελματικό του ντεμπούτο ήρθε το 2020 με τη Γκρόρουντ, όπου σε δύο σεζόν κατέγραψε συνολικά 50 συμμετοχές, τρία γκολ και πέντε ασίστ, δείχνοντας από νωρίς το ταλέντο του. Τον Αύγουστο του 2021 αποκτήθηκε από τη Χάαγκεσουντ, όπου συνέχισε την εξέλιξή του καταγράφοντας 32 συμμετοχές, πέντε γκολ και πέντε ασίστ.
Τον Ιανουάριο του 2023, έκανε το μεγάλο άλμα στην καριέρα του υπογράφοντας στη Σλάβια Πράγας. Στην τσεχική ομάδα μέτρησε 105 συμμετοχές, 13 γκολ και 12 ασίστ, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος τη σεζόν 2024-25 και του κυπέλλου τη σεζόν 2022-23.
Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ο Ζαφείρης έχει αγωνιστεί σε όλες τις μικρές εθνικές της Νορβηγίας, ενώ είχε φορέσει και τη φανέλα της Εθνικής Παίδων Κ16 της Ελλάδας. Το 2024, πήρε την οριστική απόφαση να εκπροσωπήσει την Εθνική μας, πραγματοποιώντας το επίσημο ντεμπούτο του στις 7 Σεπτεμβρίου 2024, στην αναμέτρηση του Nations League κόντρα στη Φινλανδία».
Sometimes, dreams come true!— PAOK FC (@PAOK_FC) August 26, 2025
Welcome home⚪️⚫️#ZafeirisIsHere 🦅#PAOK #OurWay #transfers pic.twitter.com/EaTy7wHIrt
