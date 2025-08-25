ΠΑΟΚ TV: Υποδοχή – υπερπαραγωγή για τον Χρήστο Ζαφείρη (vid)

Η άφιξη του Χρήστου Ζαφείρη στη Θεσσαλονίκη συνοδεύτηκε από στιγμές αποθέωσης, εικόνες που κατέγραψε το PAOK TV, ενώ το βίντεο της ανακοίνωσης-έκπληξη με τον Ζαφείρη Μελά δίνει άλλο χρώμα.

Ο Χρήστος Ζαφείρης πάτησε το πόδι του στη Θεσσαλονίκη και γνώρισε από πρώτο χέρι τι σημαίνει ΠΑΟΚ.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (25/8) αποθεώθηκε από χιλιάδες φίλους του «Δικεφάλου» στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε στην Τούμπα για να βάλει την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας, γράφοντας ήδη ιστορία ως η πιο ακριβή μεταγραφή του συλλόγου.

Η υποδοχή που του επιφύλαξε ο κόσμος αποτυπώθηκε καρέ-καρέ μέσα από την κάμερα του PAOK TV.

Το βίντεο με τα αποκλειστικά πλάνα θύμιζε «παρακάμερα» αγώνα: τραγούδια, συνθήματα, ασπρόμαυρη τρέλα και το πλήθος να τον «εξαφανίζει» στις αγκαλιές του.

«Δεν φεύγεις από εδώ, δεν φεύγεις...», ακούγεται να του λέει ένας φίλος του «Δικεφάλου»!

Εικόνες που δεν άφησαν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης για το πώς υποδέχεται ο κόσμος του ΠΑΟΚ τους ποδοσφαιριστές που πιστεύει ότι μπορούν να αλλάξουν την ιστορία της.

Το κερασάκι στην τούρτα έρχεται με το βίντεο της ανακοίνωσης. Στα γραφεία του γηπέδου της Τούμπας εμφανίστηκε ο γνωστός λαϊκός τραγουδιστής Ζαφείρης Μελάς, για να συμμετάσχει στο βίντεο παρουσίασης του ποδοσφαιριστή.